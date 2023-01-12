Cansu Dere ve Melis Sezen'e İspanya'dan ödül

Torvizcon Belediye Başkanı David Moreno, sadece 685 nüfuslu bir köy olduklarını ve 2014'te "Alçakgönüllü bir şekilde başladıkları ödül organizasyonunun her geçen yıl gelişerek artık ulusal ve uluslararası bir ün kazandığını" söyledi.