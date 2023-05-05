Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu

"Star Wars" filmlerinde "Prenses Leia"yı canlandıran ve 2016 yılında hayatını kaybeden Carrie Fisher, Hollywood'un Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu. Törende Fisher'ın adına, kızı Billlie Lourd yer aldı.

Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu - 1

"Star Wars" filmlerinde Mark Hamill ve Harrison Ford'la başrol oynayan Carrie Fisher, Galaktik İmparatorluk’a karşı savaşan direnişçilerin lideri, asi "Prenses Leia" rolünü canlandırıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu - 2

2016'DA VEFAT ETMİŞTİ

2016'da kalp krizi sebebiyle yaşamını yitiren Carrie Fisher, ölümünden yıllar sonra Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda kendi adını taşıyan yıldızına kavuştu.

Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu - 3

Fisher’ın yıldızının açılışının, "Star Wars günü" olarak kutlanan 4 Mayıs’a denk getirilmesiyle ünlü oyuncu bir kez daha onurlandırılmış oldu.

Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu - 4

Bu özel günde Star Wars hayranları Hollywood Bulvarı’nın doldurdu. Kimilerinin Fisher’ın Star Wars filmlerinde giydiği beyaz kapüşonlu pelerini giydiği göründü.

Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu - 5

TÖRENİN EV SAHİBİ KIZI OLDU

Törenin ev sahibi Fisher’ın kendisi gibi oyuncu olan 30 yaşındaki kızı Billie Lourd’du.

Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu - 6

MARK HAMILL DE TÖRENDEYDİ

Lourd'un yanında ise Carrie Fisher’ın ölümüne kadar en yakın dostlarından biri olan ve Star Wars’da ikiz kardeşi Luke’u canlandıran efsane aktör Mark Hamill vardı.

Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu - 7

Öte yandan törene annesinin kardeşlerini törene davet etmeyen  Lourd, "Annemin ölümünden yararlandılar, kazanç sağladılar" dedi.

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