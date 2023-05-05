Carrie Fisher "yıldızına" öldükten 7 yıl sonra kavuştu

"Star Wars" filmlerinde Mark Hamill ve Harrison Ford'la başrol oynayan Carrie Fisher, Galaktik İmparatorluk’a karşı savaşan direnişçilerin lideri, asi "Prenses Leia" rolünü canlandırıyordu.
2016'da kalp krizi sebebiyle yaşamını yitiren Carrie Fisher, ölümünden yıllar sonra Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda kendi adını taşıyan yıldızına kavuştu.
Fisher’ın yıldızının açılışının, "Star Wars günü" olarak kutlanan 4 Mayıs’a denk getirilmesiyle ünlü oyuncu bir kez daha onurlandırılmış oldu.
Bu özel günde Star Wars hayranları Hollywood Bulvarı’nın doldurdu. Kimilerinin Fisher’ın Star Wars filmlerinde giydiği beyaz kapüşonlu pelerini giydiği göründü.
Törenin ev sahibi Fisher’ın kendisi gibi oyuncu olan 30 yaşındaki kızı Billie Lourd’du.
Lourd'un yanında ise Carrie Fisher’ın ölümüne kadar en yakın dostlarından biri olan ve Star Wars’da ikiz kardeşi Luke’u canlandıran efsane aktör Mark Hamill vardı.
Öte yandan törene annesinin kardeşlerini törene davet etmeyen Lourd, "Annemin ölümünden yararlandılar, kazanç sağladılar" dedi.