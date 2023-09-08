Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı (49) son yolculuğuna uğurlandı. Büyükhanlı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.
Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'te yalnız yaşadığı evde önceki gün hayatını kaybetti.
Bir süre önce ciğerlerindeki pıhtılaşma nedeniyle yoğun bakımda entübe edildiği ve 1 hafta önce taburcu olduğu öğrenilen Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.