Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı (49) son yolculuğuna uğurlandı. Büyükhanlı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 1

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'te yalnız yaşadığı evde önceki gün hayatını kaybetti.

Bir süre önce ciğerlerindeki pıhtılaşma nedeniyle yoğun bakımda entübe edildiği ve 1 hafta önce taburcu olduğu öğrenilen Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 2

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Beşiktaş Kulübü  Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, iş insanı Cem Hakko, Canan Gerede ve gazeteci Ayşe Arman'ın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı.

Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 3

Taziyeleri, Cem Büyükhanlı'nın babası Bahri Büyükhanlı ile annesi Nilüfer Sülüner kabul etti.

Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 4

Cem Büyükhanlı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 5

BENNU GEREDE DUYURDU

Bennu Gerede 15 ay evli kaldığı eski eşi Cem Büyükhanlı'nın ölümünü sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 6

Kısa bir dönem evli kaldığı Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından veren Gerede;

"Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı. 

Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 7
Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 8
Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı - 9
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