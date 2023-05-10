Chanel defilesinde yıldızlar geçidi

Fransız lüks moda devi Chanel'in Cruise 2023-24 koleksiyonu defilesi Los Angeles'ta yapıldı. Markanın yaratııcı yönetmeni Virginie Viard'ın sunduğu koleksiyonu sergileyen defile, yıldızlar geçidine döndü.
Aralarında Margot Robbie, Milla Jovovich, Elle Fanning, Paris Hilton, Marion Cotillard ve Halsey gibi isimlerin bulunduğu dünyaca ünlü yıldızlar, defilenin ön sıralarındaki yerlerini aldı.
İşte Chanel Cruise 2023-24 defilesinden yansıyanlar ve defilenin ünlü konukları...
Margot Robbie
Lionel Richie
Elle Fanning
Kristen Stewart
Paris Hilton
Halsey
Marion Cotillard
Margot Robbie ve Margaret Qualley
Margot Robbie, Milla Jovovich ve Camila Morrone
Kris Jenner
Milla Jovovich
Margot Robbie
Lionel Richie ve Elliot Grainge
Margot Robbie ve Rose Byrne
Margot Robbie, Milla Jovovich ve Camila Morrone
Kristen Stewart ve Riley Keough
Halsey
Paris Hilton
Marion Cotillard
Kristen Stewart
Margot Robbie
Kristen Stewart
Marion Cotillard