Chanel defilesinde yıldızlar geçidi

Fransız moda devi Chanel'in ABD'deki Cruise 2023-24 defilesi ön sıralarda dünyaca ünlü yıldızları buluşturdu. Defilenin ünlü seyircileri arsında Margot Robbie, Kristen Stewart, Paris Hilton, Marion Cotillard, Milla Jovovich gibi pek çok isim vardı.

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Fransız lüks moda devi Chanel'in Cruise 2023-24 koleksiyonu defilesi Los Angeles'ta yapıldı. Markanın yaratııcı yönetmeni Virginie Viard'ın sunduğu koleksiyonu sergileyen defile, yıldızlar geçidine döndü.

N-LIFE HABERLERİ

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Aralarında Margot Robbie, Milla Jovovich, Elle Fanning, Paris Hilton, Marion Cotillard ve Halsey gibi isimlerin bulunduğu dünyaca ünlü yıldızlar, defilenin ön sıralarındaki yerlerini aldı.

İşte Chanel Cruise 2023-24 defilesinden yansıyanlar ve defilenin ünlü konukları...

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Margot Robbie

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Lionel Richie

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Elle Fanning

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Kristen Stewart

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Paris Hilton

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Halsey

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Marion Cotillard

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Margot Robbie ve Margaret Qualley

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Margot Robbie, Milla Jovovich ve Camila Morrone

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Kris Jenner

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Milla Jovovich

Chanel defilesinde yıldızlar geçidi - 14

Margot Robbie

Chanel defilesinde yıldızlar geçidi - 15

Lionel Richie ve Elliot Grainge

Chanel defilesinde yıldızlar geçidi - 16

Margot Robbie ve Rose Byrne

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Margot Robbie, Milla Jovovich ve Camila Morrone

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Kristen Stewart ve Riley Keough

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Halsey

Chanel defilesinde yıldızlar geçidi - 20

Paris Hilton

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Marion Cotillard

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Kristen Stewart

Chanel defilesinde yıldızlar geçidi - 23

Margot Robbie

Chanel defilesinde yıldızlar geçidi - 24

Kristen Stewart

Chanel defilesinde yıldızlar geçidi - 25

Marion Cotillard

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Chanel defilesinde yıldızlar geçidi - 27
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