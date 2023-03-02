Chris Rock Oscar tokadı hakkında ilk kez konuştu: İnsanların bilmek istediği şey, acıdığı mı? Evet, acıttı

94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.
Ünlü komedyen Chris Rock, sahnedeyken en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olan Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’i Demi Moore’un canlandırdığı G.I. Jane’e benzeterek espri yapmış, Smith, bu espriye önce gülse de eşinin rahatsız olduğunu görünce bozularak Rock’a bağırmaya ve ardından da sahneye çıkıp herkesin ve tüm kameraların önünde tokat atarak tepki göstermişti.
Oscar gecesine dama vuran olay, günlerce hatta haftalarca konuşulurken, Smith, ceza almış, özür dilemişti. Ancak Chris Rock olayla ilgili hiç konuşmamıştı.
Rock, olaydan neredeyse bir yıl sonra dijital bir platformda yayınlanacak bir gösteride bu konuyu dile getirerek, “İnsanların bilmek istediği şey; acıdığı mı? Evet, acıttı” dedi.
Rock ayrıca Smith’in rol aldığı 2001 yapımı Ali ve 1991 yapımı New Jack City filmindeki rollerine de atıfta bulunarak, “Muhammed Ali’yi oynadı! Animasyon filmlerinde bile ben bir zebrayım, o ise lanet olası bir köpek balığı” ifadesini kullandı.
Oscar töreninde sunuculuk yapan Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in Zaferi' filminde Demi Moore, saçları üç numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.
Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.
Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.
Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.
Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya gelmiş, Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.
Akademi ayrıca geçtiğimiz günlerde bir 'kriz ekibi' kurduklarını açıklayarak, 2023 Oscar Ödülleri'nde meydana gelebilecek herhangi bir kriz durumunda hızlı hareket edeceklerini duyurmuştu.
Bu yıl 95'incisi düzenlenecek Oscar Ödülleri, 13 Mart'ta yapılacak.