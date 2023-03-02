Chris Rock Oscar tokadı hakkında ilk kez konuştu: İnsanların bilmek istediği şey, acıdığı mı? Evet, acıttı

TOKAT OLAYI NASIL YAŞANMIŞTI?

Oscar töreninde sunuculuk yapan Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in Zaferi' filminde Demi Moore, saçları üç numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.

Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.