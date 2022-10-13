Christopher McQuarrie ve Tom Cruise'a ölüm tehditi

Tom Cruise ve yönetmen Christopher McQuarrie, Görevimiz Tehlike'de görev aldıkları eski bir set çalışanı tarafından ölümle tehdit edildi. İkili gelişmelerin üzerine güvenlik ekibi tuttu.

Christopher McQuarrie ve Tom Cruise'a ölüm tehditi - 1

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ve senarist Christopher McQuarrie ölüm tehditleriyle karşı karşıya.


Christopher McQuarrie ve Tom Cruise'a ölüm tehditi - 2

Görevimiz Tehlike serisinde birlikte çalışan ikili eski bir set personeli tarafından ölüm tehdidi aldı.


Christopher McQuarrie ve Tom Cruise'a ölüm tehditi - 3

Cruise olayın ardından kendisi ve McQuarrie için özel koruma ekibi tuttu.


Christopher McQuarrie ve Tom Cruise'a ölüm tehditi - 4

Ölüm tehditinin eski çalışanın işten çıkarılması, yapım şirketiyle davalık olması ve yıldız oyuncunun Rus oligarklarla yaptığı çalışmalar nedeniyle olduğu öğrenildi.


Christopher McQuarrie ve Tom Cruise'a ölüm tehditi - 5

McQuarrie ve Cruise şu anda 2023 ve 2024'te vizyona girecek iki Mission: Impossible filminin çalışmalarını yürütüyor.

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