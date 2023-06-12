Conor McGregor NBA maskotunu yumruklayarak hastanelik etti

SIK SIK KAVGAYA KARIŞIYOR

McGregor, yumruklarını ring dışında da konuşturması ve sık sık kavgaya karışmasıyla tanınıyor. 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde, oyuncu Megan Fox’un sevgilisi rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile kavga etmişti. McGregor, kırmızı halıda, kalabalığın arasında elindeki içki bardağını fırlatırken görüntülenmiş, McGregor’ı korumaların tutması ve engellemesi dikkat çekmişti.

McGregor, daha önce de birlikte eğlenmeye çıktığı arkadaşını yumruklayarak burnunu kırmıştı. Ünlü boksör, İtalyan DJ Francesco Facchinetti’yi, birlikte dışarı çıktıkları bir gece dövmüştü. İtalyan DJ, kendisi ve karısının, McGregor ve nişanlısı Dee Devlin ile birlikte dışarı çıktıklarını, ünlü boksörün kendisini sebepsiz yere dövdüğünü anlatmıştı.