Cüneyt Arkın'ın ailesinden vasiyet kavgası iddialarına yanıt

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının vasiyeti ile ilgili tartışma yaşadıkları iddialarına yanıt verdi.

Haziran 2022'de kalp durması nedeniyle hayatını kaybeden Arkın'ın çocuklarının, vasiyet yüzünden tartıştıkları ve dava yoluna gittikleri öne sürülmüştü. Cüneyt Arkın'ın gözlerden uzak büyüttüğü, ilk eşinden olan kızının, babasının kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamede kendisine bir şey bırakmaması üzerine dava açtığı da gündeme gelen iddialar arasındaydı.

Cüreklibatır ailesi adına hem Cüneyt Arkın'ın resmi Twitter hesabından hem de kendi Instagram sayfasından açıklama yapan Murat Arkın, "Asrın medyamızın bazı kuruluşları ve sayın gazetecileri haber yapmışlar. Aile içi kavgalar, birbirine girmeler, karşı karşıya gelmeler. Bazılarımız da bu haberin dolduruşuna gelip bazı üzücü yorumlar yapmış. Bu açıklamam, haberi yapanlar için değil sadece bu aileye gönül vermiş, ailemizi seven, sayan, bizleri gördüklerinde gözlerinden o güzel gülümsemeyi hiç eksik etmeyenler için" dedi.