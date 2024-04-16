Davayı kaybeden Prens Harry 1 milyon sterlin ödeyecek

DAVAYI KAYBETTİ

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Prens Harry'nin polis koruması Londra'daki Yüksek Mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Prens Harry, kararın ardından hükümete karşı açtığı davayı kaybetti.