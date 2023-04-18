David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar

Yıllardır birlikte olan, örnek gösterilen bir evliliğe sahip olan David-Victoria Beckham çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla da adlarından söz ettiriyor.
Ünlü futbolcu, 17 Nisan'da 49 yaşına basan Victoria Beckham'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Eşiyle yıllar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan David Beckham, "En harika eşe ve bize her gün ilham veren anneye mutlu yıllar. Seni seviyoruz, en mükemmel günü yaşamayı hak ediyorsun" notunu düştü.
4 çocuk annesi, ünlü tasarımcı Victoria Beckham'a çok sayıda "İyi ki doğdun" mesajı geldi.
1999 yılında Dublin Kalesi'nde dünyaevine giren çiftin Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocukları bulunuyor.
Haklarında zaman zaman çıkan ayrılık dedikodularına rağmen yıllardır el ele olan çiftten Victoria Beckham, daha önce verdiği bir röportajda "İnsanlar 20 yıldır ilişkimiz hakkında bir şeyler uyduruyor. İkimiz de birlikte birey olarak olduğumuzdan daha güçlü olduğumuzun farkındayız" demişti.