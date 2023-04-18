David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar

Hollywood'un en uzun süredir birlikte olan çiftleri arasında yer alan David-Victoria Beckham çiftinden ünlü tasarımcı 49 yaşına bastı. David Beckham, eşinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar - 1

Yıllardır birlikte olan, örnek gösterilen bir evliliğe sahip olan David-Victoria Beckham çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla da adlarından söz ettiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar - 2

Ünlü futbolcu, 17 Nisan'da 49 yaşına basan Victoria Beckham'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar - 3

"BİZE HER GÜN İLHAM VEREN ANNE"

Eşiyle yıllar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan David Beckham, "En harika eşe ve bize her gün ilham veren anneye mutlu yıllar. Seni seviyoruz, en mükemmel günü yaşamayı hak ediyorsun" notunu düştü.

David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar - 4

4 çocuk annesi, ünlü tasarımcı Victoria Beckham'a çok sayıda "İyi ki doğdun" mesajı geldi.

David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar - 5

1999 yılında Dublin Kalesi'nde dünyaevine giren çiftin Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocukları bulunuyor.

David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar - 6

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Haklarında zaman zaman çıkan ayrılık dedikodularına rağmen yıllardır el ele olan çiftten Victoria Beckham, daha önce verdiği bir röportajda "İnsanlar 20 yıldır ilişkimiz hakkında bir şeyler uyduruyor. İkimiz de birlikte birey olarak olduğumuzdan daha güçlü olduğumuzun farkındayız" demişti.

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