David Beckham'dan Victoria Beckham'a: Bize her gün ilham veren eşe mutlu yıllar

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Haklarında zaman zaman çıkan ayrılık dedikodularına rağmen yıllardır el ele olan çiftten Victoria Beckham, daha önce verdiği bir röportajda "İnsanlar 20 yıldır ilişkimiz hakkında bir şeyler uyduruyor. İkimiz de birlikte birey olarak olduğumuzdan daha güçlü olduğumuzun farkındayız" demişti.