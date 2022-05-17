Demet Evgar'dan kına gecesi

"HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Öte yandan Evgar, daha önce eşi Levent Babataş ile katıldığı bir törende hamilelik süreci hakkında konuşmuştu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Evgar, "Hamilelik çok güzel geçiyor" demişti.

İşte Demet Evgar'dan kına gecesinden yansıyan renkli kareler...