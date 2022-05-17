Demet Evgar'dan kına gecesi

Haberler | 17.05.2022 - 17:03
Hamileliğinin altıncı ayına giren ve yakın zamanda 'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz hafta 'baby shower partisi' yerine Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı.
Altı aylık hamile oyuncu, şimdi de ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte 'kına gecesi' düzenledi.
Karnı burnunda oyuncu, kına gecesinde arkadaşlarıyla birlikte dans ederek gecenin tadını çıkardı.
Keyifli halleriyle dikkat çeken Evgar, gecede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, oyuncunun paylaşımları takipçilerinden kısa süre de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Oyuncunun takipçilerinden Evgar’a “Hamilelik çok yakışmış, harikasın” şeklinde yorumlar da geldi.
Öte yandan Evgar, daha önce eşi Levent Babataş ile katıldığı bir törende hamilelik süreci hakkında konuşmuştu.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Evgar, "Hamilelik çok güzel geçiyor" demişti.
İşte Demet Evgar'dan kına gecesinden yansıyan renkli kareler...