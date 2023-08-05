Deniz Seki yıllar sonra altı aylık firarın nedenini açıkladı
2009 yılında uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki, tahliye edildikten sonra yeniden yakalama kararı çıkarıldığında neden altı ay firari olduğunu yıllar sonra ilk kez anlattı.
2009 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki, 218 gün cezaevinde kaldıktan sonra Kasım 2010'da tahliye edilmişti.
Daha sonra yeniden yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcı, 2014'te altı ay firar etme nedeninini de yıllar sonra ilk kez anlattı.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Gör Beni" programına konuk olan Seki, ünlü olmasaydı bunların başına gelmeyeceğini savundu.