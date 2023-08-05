Deniz Seki yıllar sonra altı aylık firarın nedenini açıkladı

Seki, cezaevi günlerini şöyle anlattı:

"Hayat başka bir şey öğretti bana. Yaşadığım her koşulla başa çıkabiliyorum. Yaşadığım yeri çiçeklendiriyorum, enerjimi çok seviyorum. Orayı da öyle yapmıştım. Başka türlü işin içinden çıkamazdım. Yaşadığım travma çok ağırdı. Oradan çıkıp tekrar sahne almak... Seni ışıkların altından alıp, simsiyah bir yere koyuyorlar ve sen orayı bembeyaz yapmak zorundasın. Çünkü yaşamak istiyorum ve sorumluluklarım var, sevenlerim var, ailem var. Hayat hikayemin bir parçası olarak kabul ettim. Benim okuduğum okulu herkes okuyamaz, öyle bir üniversite yok; hayat üniversitesi."