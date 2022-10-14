Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesaplarından babasının soyadını kaldırması üzerine gelen yorumlara cevap verdi.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması - 1

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. 

Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması - 2

Çıtak, düğünün ardından sosyal medya hesaplarında 'Tatlıses' soyadının yerine 'Dörter'i ekledi.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması - 3

Babasının soyadı 'Tatlıses'i silmesi üzerine sosyal medyadan pek çok yorum aldığını belirten müzisyen, "Küçük bir detay çok fazla büyütülmeden kısa bir açıklama yapmak durumunda hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması - 4

Müzisyen "Sosyal medya ismim hala 'dilancitaktatlises' Alt ismim ise 'Dilan Çıtak'dı. Yanına sadece eşimin soy adı eklendi. 'Dörter' olarak. Sahne adım her zaman 'Dilan Çıtak'. Kimlik adım ise bundan sonra 'Dilan Tatlıses Dörter'. Soyadlarımı rahat bırakın artık, onların hepsi benim..." paylaşımı yaptı.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması - 5

Gösterişli bir törenle evlenen çifti İdo Tatlıses ve babası İbrahim Tatlıses de yalnız bırakmamıştı.

Nikah masasına oturam çiftin nikah şahitliğini  Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması - 6

Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada, düğünde babası ile çekildiği kareyi "Canım babamla güzel ablamın düğününde" notuyla paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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