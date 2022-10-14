Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması

Müzisyen "Sosyal medya ismim hala 'dilancitaktatlises' Alt ismim ise 'Dilan Çıtak'dı. Yanına sadece eşimin soy adı eklendi. 'Dörter' olarak. Sahne adım her zaman 'Dilan Çıtak'. Kimlik adım ise bundan sonra 'Dilan Tatlıses Dörter'. Soyadlarımı rahat bırakın artık, onların hepsi benim..." paylaşımı yaptı.