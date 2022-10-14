Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı açıklaması

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.
Çıtak, düğünün ardından sosyal medya hesaplarında 'Tatlıses' soyadının yerine 'Dörter'i ekledi.
Babasının soyadı 'Tatlıses'i silmesi üzerine sosyal medyadan pek çok yorum aldığını belirten müzisyen, "Küçük bir detay çok fazla büyütülmeden kısa bir açıklama yapmak durumunda hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Müzisyen "Sosyal medya ismim hala 'dilancitaktatlises' Alt ismim ise 'Dilan Çıtak'dı. Yanına sadece eşimin soy adı eklendi. 'Dörter' olarak. Sahne adım her zaman 'Dilan Çıtak'. Kimlik adım ise bundan sonra 'Dilan Tatlıses Dörter'. Soyadlarımı rahat bırakın artık, onların hepsi benim..." paylaşımı yaptı.
Gösterişli bir törenle evlenen çifti İdo Tatlıses ve babası İbrahim Tatlıses de yalnız bırakmamıştı.
Nikah masasına oturam çiftin nikah şahitliğini Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.
Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada, düğünde babası ile çekildiği kareyi "Canım babamla güzel ablamın düğününde" notuyla paylaşmıştı.