Donald Trump ilk eşi Ivana Trump'ın cenazesine eşi Melania Trump ile birlikte katılacak

Haberler | 19.07.2022 - 16:02
Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte, ölen ilk eşi Ivana Trump’ın cenazesine katılmak üzere New York’a gitti.
Florida’da yaşayan Trump çifti, 73 yaşındaki Ivana Trump’ın Manhattan’daki evinde ölü bulunmasından dört gün sonra, cenaze için New York’taki Trump Tower’da daha önce oturdukları lüks çatı katına döndü.
Ivana Trump’ın cenazesi yarın St Vincent Ferrer adlı katolik kilisesinde yapılacak.
Ivana Trump’ın üç çocuğu Donald Trump Jr, Ivanka Trump ve Eric Trump’ın da cenaze töreninde hazır bulunması bekleniyor.
1949 yılında Çekya’da doğan Ivana ile Donald Trump, 1977 ile 1992 yılları arasında evli kaldı. Ivana, kendi mücevher, giyim ve güzellik ürünleri markalarını yaratmadan önce, Trump şirketlerinde çalıştı.
Ivana Trump'ın ölüm haberini, sosyal medyadan duyuran isim, Donald Trump oldu.
Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini, onu seven birçok kişiye bildirmekten dolayı çok üzgünüm. İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve sevinç kaynağı üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer verdi.
New York’un Manhattan bölgesindeki evinde ‘baygın ve tepkisiz halde’ bulunduğu belirtilen Ivana Trump hakkında New York Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın vücuduna aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.
Ölüm nedeni kaza olarak açıklanırken Trump'ın büyük ihtimalle merdivenden düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı.