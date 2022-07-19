Donald Trump ilk eşi Ivana Trump'ın cenazesine eşi Melania Trump ile birlikte katılacak

ÖLÜM HABERİNİ DONALD TRUMP VERDİ

Ivana Trump'ın ölüm haberini, sosyal medyadan duyuran isim, Donald Trump oldu.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini, onu seven birçok kişiye bildirmekten dolayı çok üzgünüm. İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve sevinç kaynağı üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer verdi.