Drake yüzüne dövmeyle miskin yazdırdı
Ünlü rap şarkıcısı Drake, yüzüne Arapça "miskin" dövmesi yaptırdı.
Dünyaca ünlü Kanadalı rap şarkıcı Drake, yüzüne yaptırdığı dövmeyle gündemde. 37 yaşındaki şarkıcı, kaşının üstüne Arapça "miskin" yazdırdı.
Dünyaca ünlü Kanadalı rap şarkıcı Drake, yüzüne yaptırdığı dövmeyle gündemde. 37 yaşındaki şarkıcı, kaşının üstüne Arapça "miskin" yazdırdı.
Drake'in yeni ve sıra dışı dövmesi, fotoğrafçı Brent Kore'un kendi Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıktı.
"Miskin", rapçinin memleketi Toronto'daki Somali topluluğu arasında yaygın olarak kullanılan bir ifade olarak biliniyor.
Kanada yayın organı Now Toronto'ya göre kelimenin iki farklı anlamı var. İlki "fakir" veya "acınası", ikinci tanım ise "tatlı" veya "masum". Toronto sakinlerinin bu ifadeyi muhtemelen ikinci anlamda kullandıkları belirtildi.
Geçen yıl Drake ilk yüz dövmesini annesi Sandra "Sandi" Gayle Graham'ın onuruna yaptırmıştı.
Ünlü şarkıcı, gözünün altında küçük harflerle annesinin adının baş harfleri yani küçük harflerle "sg" yazan dövmenin yakın çekim fotoğrafını paylaşmıştı.
Bir çocuk babası şarkıcı, 17 Kasım'da müzik serisi Scary Hours'un üçüncü bölümü olan Scary Hours 3 adlı son sürpriz EP'sinin duyurusunu Instagram'da yapmıştı.
Şarkıcının son şarkılarının sözlerinde Kanye West ve Pusha T gibi tanınmış isimleri hedef alması tartışma yarattı.