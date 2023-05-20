Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıya çıktı. 27 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa ile 41 yaşındaki Fransız yönetmen Davras, 2023 Cannes Film Festivali kapsamında "Omar La Fraise" filminin prömiyerine katıldı.
İlk kez bu yılın başında partide birlikte görüntülenen ve ardından Saint Laurent defilesini birlikte izleyen çift, kırmızı halıya çıkarak aşklarını ilan etmiş oldu.
2019-2021 yılları arasında Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile birliktelik yaşayan Lipa, bu ilişkisinin ardından geçen yıl İspanyol oyuncu Aron Piper ile aşk yaşadı. Lipa'nın adı Eylül 2022'de Trevor Noah ile anılsa da ikili bu ilişkiyi doğrulamadı. Aralık ayında birlikte etkinliğe katıldığı Jack Harlow ile aşk dedikodusu çıksa da her iki isim de bir açıklama yapmadı. Ve Lipa'nın adı bu yılın ocak ayında Romain Gavras ile anıldı. Bu defa ilişki haberi, söylenti olarak kalmadı, Cannes kırmızı halısında doğrulanmış oldu.
Lipa, sevgilisiyle poz verdiği kırmızı halıda Celine imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.
Arnavut bir göçmen ailenin kızı olarak İngiltere'de doğup büyüyen Lipa, geçen yılın sonlarında Arnavutluk vatandaşlığı almıştı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Lipa'ya, müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verdiklerini açıklamıştı.