Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda

AŞK DEDİKODULARI BİTMEDİ

2019-2021 yılları arasında Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile birliktelik yaşayan Lipa, bu ilişkisinin ardından geçen yıl İspanyol oyuncu Aron Piper ile aşk yaşadı. Lipa'nın adı Eylül 2022'de Trevor Noah ile anılsa da ikili bu ilişkiyi doğrulamadı. Aralık ayında birlikte etkinliğe katıldığı Jack Harlow ile aşk dedikodusu çıksa da her iki isim de bir açıklama yapmadı. Ve Lipa'nın adı bu yılın ocak ayında Romain Gavras ile anıldı. Bu defa ilişki haberi, söylenti olarak kalmadı, Cannes kırmızı halısında doğrulanmış oldu.