Dua Lipa sunucu Trevor Noah ile birlikte görüntülendi

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, The Daily Show’un sunucusu Trevor Noah ile birlikte görüntülendi.
Entertainment Weekly’nin haberine göre 38 yaşındaki sunucu ile şarkıcı New York’ta ‘samimi bir akşam yemeği’ yedi.
Kaynaklara göre yan yana oturan çift beraber yemek yedi ve keyifli zaman geçirdi. Yemeğin ardından restorandan ayrılan ikili, sarılıp farklı arabalara yöneldi.
27 yaşındaki şarkıcı son olarak Gigi Hadid ve Bella Hadid’in küçük erkek kardeşi Anwar Hadid ile iki senelik ilişkisini sonlandırmıştı.