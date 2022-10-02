Dua Lipa sunucu Trevor Noah ile birlikte görüntülendi

Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcı Dua Lipa'nın ünlü sunucu Trevor Noah ile birlikte görüntülendiği fotoğraflar ilişki iddialarını güçlendirdi.

Dua Lipa sunucu Trevor Noah ile birlikte görüntülendi - 1

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, The Daily Show’un sunucusu Trevor Noah ile birlikte görüntülendi.

Dua Lipa sunucu Trevor Noah ile birlikte görüntülendi - 2

Entertainment Weekly’nin haberine göre 38 yaşındaki sunucu ile şarkıcı New York’ta ‘samimi bir akşam yemeği’ yedi.

Dua Lipa sunucu Trevor Noah ile birlikte görüntülendi - 3

Kaynaklara göre yan yana oturan çift beraber yemek yedi ve keyifli zaman geçirdi. Yemeğin ardından restorandan ayrılan ikili, sarılıp farklı arabalara yöneldi.

Dua Lipa sunucu Trevor Noah ile birlikte görüntülendi - 4

27 yaşındaki şarkıcı son olarak Gigi Hadid ve Bella Hadid’in küçük erkek kardeşi Anwar Hadid ile iki senelik ilişkisini sonlandırmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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