Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan ve ABD'nin en büyük festivali olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 14-16 Nisan ve 21-23 Nisan hafta sonlarında gerçekleşecek festivale BlackPink grubu damga vurdu.
Lisa, Jisoo, Jennie ve Rose'den oluşan grup, Coachella'da sahne alan ilk K-Pop grubu unvanının sahibi oldu.
2019 yılında ilk kez festivalde sahne alan ve en sevilen parçalarını gösterişli bir sahne şovuyla seslendiren gruptan Rose, "Yaklaşık dört yıl önce buraya Coachella festivaline davet edilmiştik ve o anlar kalplerimizde yer etti. Burada olmak rüya gibi. Dördümüzün de burada olmasının sebebi sizsiniz" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 125 bin kişiye konser veren grup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
ABD'de yapılan festivalde sahne alan Koreli grup, Guinness Dünya Rekorları'nın açıklamasına göre Spotify'da en çok dinlenen grup.
Grup, sahnede İtalyan moda markası Dolce&Gabbana tasarımı kıyafetler giydi.
Grup aralarında "Pink Venom", "Whistle" ve " Shut Down" şarkılarının olduğu 18 şarkı seslendirdi.
2023 Coachella, festival için kaotik birkaç yılın ardından gerçekleşiyor. 2022'de hem Travis Scott hem de Kanye West planlanan ana kadro performanslarından çekilirken, 2020 ve 2021'de ise Covid-19 salgını nedeniyle festival tümden iptal edilmişti.