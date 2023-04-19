Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı

2019 yılında ilk kez festivalde sahne alan ve en sevilen parçalarını gösterişli bir sahne şovuyla seslendiren gruptan Rose, "Yaklaşık dört yıl önce buraya Coachella festivaline davet edilmiştik ve o anlar kalplerimizde yer etti. Burada olmak rüya gibi. Dördümüzün de burada olmasının sebebi sizsiniz" ifadelerini kullandı.