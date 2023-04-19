Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı

Koreli pop müzik grubu BlackPink, dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan olan Coachella Müzik Festivali'nde tarihe geçti.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı - 1

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan ve ABD'nin en büyük festivali olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 14-16 Nisan ve 21-23 Nisan hafta sonlarında gerçekleşecek festivale BlackPink grubu damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı - 2

Lisa, Jisoo, Jennie ve Rose'den oluşan grup, Coachella'da sahne alan ilk K-Pop grubu unvanının sahibi oldu.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı - 3

2019 yılında ilk kez festivalde sahne alan ve en sevilen parçalarını gösterişli bir sahne şovuyla seslendiren gruptan Rose, "Yaklaşık dört yıl önce buraya Coachella festivaline davet edilmiştik ve o anlar kalplerimizde yer etti. Burada olmak rüya gibi. Dördümüzün de burada olmasının sebebi sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı - 4

Yaklaşık 125 bin kişiye konser veren grup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı - 5

ABD'de yapılan festivalde sahne alan Koreli grup, Guinness Dünya Rekorları'nın açıklamasına göre Spotify'da en çok dinlenen grup.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı - 6

Grup, sahnede İtalyan moda markası Dolce&Gabbana tasarımı kıyafetler giydi.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı - 7

Grup aralarında "Pink Venom", "Whistle" ve " Shut Down" şarkılarının olduğu  18 şarkı seslendirdi.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink Coachella'da bir ilke imza attı - 8

2023 Coachella, festival için kaotik birkaç yılın ardından gerçekleşiyor. 2022'de hem Travis Scott hem de Kanye West planlanan ana kadro performanslarından çekilirken, 2020 ve 2021'de ise Covid-19 salgını nedeniyle festival tümden iptal edilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER