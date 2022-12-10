Ebru Şallı'nın oğlu Beren ile paylaşımına yorum yağdı

"ANA OĞUL DEĞİL, ABLA KARDEŞ GİBİSİNİZ"

3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşım yapan Şallı'ya birçok beğeni ve yorum yağdı.

Şallı'nın oğlu Beren ile fotoğrafına "Ne çabuk büyümüş", "Size çok benziyor" ve "Ana oğul değil, abla kardeş gibisiniz" gibi yorumlar yapıldı.