Ebru Şallı'nın oğlu Beren ile paylaşımına yorum yağdı

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, 18 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım yaptı. Şallı'nın paylaşımına yüzlerce yorum ve beğeni yağdı.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren ile paylaşımına yorum yağdı - 1

Eski model Ebru Şallı, Harun Tan ile birlikteliğinden olan oğlu Beren ile verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren ile paylaşımına yorum yağdı - 2

"ANA OĞUL DEĞİL, ABLA KARDEŞ GİBİSİNİZ"

3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşım yapan Şallı'ya birçok beğeni ve yorum yağdı.

Şallı'nın oğlu Beren ile fotoğrafına "Ne çabuk büyümüş",  "Size çok benziyor" ve "Ana oğul değil, abla kardeş gibisiniz" gibi yorumlar yapıldı.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren ile paylaşımına yorum yağdı - 3

Paylaşımına "Zamansız aşkım, Berom" notunu düşen Şallı, daha önce oğluyla tatil pozlarını paylaşmıştı.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren ile paylaşımına yorum yağdı - 4

10 yaşındaki oğlu Pars’ı 2020 yılında lenformadan kaybeden Şallı, zor günler yaşamıştı. 

Oğlunun mezarına "Ponçik sen hep benimlesin" yazdıran Şallı, "Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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