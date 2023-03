Eddie Jordan: Michael Schumacher'in eşi bir mahkum gibi yaşıyor

"O HER ZAMAN BİZİ KORUDU VE ŞİMDİ BİZ MİCHAEL'I KORUYORUZ"

"Ne olursa olsun, elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız. Michael'ın sevdiği şekilde bir aile olarak devam etmeye çalışıyoruz. Hayatımızı yaşıyoruz" diyen Corinna Schumacher, "Onun her zaman dediği gibi 'Özel hayat özeldir'. Özel hayatından olabildiğince keyif almaya devam edebilmesi benim için çok önemli. Michael her zaman bizi korudu ve şimdi biz Michael'ı koruyoruz" ifadesini kullanmıştı.