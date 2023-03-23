Eddie Jordan: Michael Schumacher'in eşi bir mahkum gibi yaşıyor

Formula 1 dünya şampiyonu Alman pilot Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya girdi ve o günden sonra hem onun hem de ailesinin hayatı değişti.
Eylül 2014'te ailesinin yaşadığı ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Lake Geneva bölgesine götürülen Schumacher'e, eşi Corinna, sağlık ekibinin desteğiyle bakıyor.
Schumacher'in son durumuna dair bir bilgi ve görüntü olmasa da ailesiyle ilgili yeni haberi, eski motor sporları takımı sahibi olan iş insanı Eddie Jordan verdi.
Jordan, yedi kez Formula 1 şampiyonu olan Schumacher'in ailesiyle temas halinde olduğunu söyledi ve aileyi ziyareti sonrası, "Oğlu Mick, kızı Gina ve eşi Corinna için korkunç bir durumdu" dedi.
Jordan ayrıca, "Neredeyse 10 yıl oldu ve Corinna, bir kutlamaya ya da yemeğe çıkamıyor, bir mahkum gibi yaşıyor, çünkü olayın her dakika hatırlatılması gerekmediği halde herkes onunla Michael hakkında konuşmak istiyor" diye konuştu.
Schumacher, sağlıklıyken bir keresinde, şu anda 54 yaşında olan eşi için "koruyucu melek" nitelendirmesi yapmış, eşinin kendisini çevredeki etkenlerden koruduğunu söylemişti.
Corinna Schumacher, eşi hakkında kamuoyu önünde konuşmaktan kaçınıyor ancak 2022'de yayınlanan bir belgeselde verdiği mücadele hakkında bazı açıklamalar yapmıştı.
"Michael burada. Farklı ama o burada. Bu bize güç veriyor, ben güç buluyorum" diyen Corinna Schumacher, "Birlikteyiz. Evde birlikte yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'ın daha iyi olması ve rahat etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Basitçe ona ailemizi, bağımızı hissettirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuşmuştu.
"Ne olursa olsun, elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız. Michael'ın sevdiği şekilde bir aile olarak devam etmeye çalışıyoruz. Hayatımızı yaşıyoruz" diyen Corinna Schumacher, "Onun her zaman dediği gibi 'Özel hayat özeldir'. Özel hayatından olabildiğince keyif almaya devam edebilmesi benim için çok önemli. Michael her zaman bizi korudu ve şimdi biz Michael'ı koruyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Schumacher'e ziyaret izni verilen birkaç kişiden biri, Mayıs 2021'de, ayda iki ziyaret gerçekleştirdiğini açıklayan eski FIA başkanı Jean Todt oldu. Schumacher ile ilgili konuşan Todt, Alman pilotun evinde çalışan tıbbi ekiple "emin ellerde" olduğunu söylemişti.
Bild gazetesine konuşan Todt, "Sadece Almanya'daki taraftarların değil herkesin onu bu kadar çok düşünmesinden mutluyum. İnsanlar Michael hakkında çok şey soruyor. Taraftarlar onun emin ellerde olduğunu bilmeli. Olabilen en iyi durumda ve etrafında onu seven insanlar var" demişti.
Geçen yıl Todt, Schumacher adına Köln'de Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Ödülü'nü almak için eşi Corinna ve kızı Gina'ya eşlik etmişti.
Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan iki isminden birisi olan Schumacher, 2012 sonunda emekli olmuş ve ardından ailesiyle daha çok vakit geçirmeye başlamıştı. 2013'ün Aralık ayında tatil için Fransız Alpleri'ne gitmiş ve burada kayak yaparken düşerek başını yere vurmuştu.
Kask olmasına rağmen başına büyük bir darbe alan Schumacher, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Alman pilot ölümün kıyısından dönmüş ama hayatını komada kalmıştı. Sonrasında durumu biraz daha iyiye gidince hastaneden ayrılarak evine dönmüştü.