Eddie Jordan: Michael Schumacher'in eşi bir mahkum gibi yaşıyor

"EMİN ELLERDE"

Schumacher'e ziyaret izni verilen birkaç kişiden biri, Mayıs 2021'de, ayda iki ziyaret gerçekleştirdiğini açıklayan eski FIA başkanı Jean Todt oldu. Schumacher ile ilgili konuşan Todt, Alman pilotun evinde çalışan tıbbi ekiple "emin ellerde" olduğunu söylemişti.

Bild gazetesine konuşan Todt, "Sadece Almanya'daki taraftarların değil herkesin onu bu kadar çok düşünmesinden mutluyum. İnsanlar Michael hakkında çok şey soruyor. Taraftarlar onun emin ellerde olduğunu bilmeli. Olabilen en iyi durumda ve etrafında onu seven insanlar var" demişti.