Elon Musk eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını sildi mi?

Sosyal medya platformu Twitter’ı satın alan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın eski sevgilisi Amber Heard’un hesabının silinmesi dikkat çekti.
Twitter bünyesinde işten çıkarmalar yapan ve "mavi tik" için aylık 8 dolar ücret alınacağını duyuran Musk’ın Heard’ın hesabını sildiği öne sürüldü. Ancak Heard'ün hesabını kendi isteğiyle silmiş olabileceği de iddialar arasında yer alıyor.
Twitter'da oyuncunun resmi hesabı 'RealAmberHeard' aratıldığında profilin sistemden silindiği ve "Böyle bir hesap yok" ibaresinin yer aldığı görülüyor.
5,3 milyon takipçili Instagram hesabında hala aktif olan Heard, son paylaşımı geçtiğimiz haziran ayında Johnny Depp davasıyla ilgili yapmıştı ve oyuncu Twitter hesabının silinmesi üzerine henüz bir yorumda bulunmadı.
İkili 2013 yılında Heard'ün rol aldığı Machete Kills adlı filmin setinde tanışmıştı. 2016 yılında görüşmeye başlayan çiftin yolları 2017 yılında ayrılmıştı.
Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.
Davayı kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard’ün Kaliforniya'daki evini sattığı ortaya çıkmıştı. Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren 36 yaşındaki oyuncunun bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekmişti.
ABD tarihindeki en pahalı tazminatlarından biri olan bu miktarı ödemek istemeyen Heard, DailyMail’in haberine göre farklı yollara başvurdu.
David L. Axelrod ve Jay Ward Brown tarafından temsil edilen Heard, Kirk Pasich adında bir başka avukatı da yasal ekibine dahil etti. Oyuncunun 15 milyon doları aşan borçlarını kapatması için birden fazla sigorta şirketine başvurduğu biliniyor.
Bazı kaynaklara göre, avukatları Heard’ün tazminatını karşılayabilmesi için sigorta şirketlerinin desteğini istiyor. Heard’ün dava öncesinde de 8 milyon doları aşan harcamaları olduğu belirtildi.
Heard, daha önce dava kararının iptal edilmesi ya da usulsüz yargılama kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu.
Heard’ün avukatları, bir jüri üyesinin kimliğinin yanlış tespit edilmiş olması da dahil çeşitli gerekçeler sundu. Avukatlar, yedi jüri üyesinden birinin tebligat alamadığını öğrendikten sonra mahkemeden kararı iptal etmesini ve yeni bir dava açılmasını istedi.