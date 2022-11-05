Elon Musk eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını sildi mi?

ALTERNATİF YOLLARA BAŞVURUYOR

ABD tarihindeki en pahalı tazminatlarından biri olan bu miktarı ödemek istemeyen Heard, DailyMail’in haberine göre farklı yollara başvurdu.

David L. Axelrod ve Jay Ward Brown tarafından temsil edilen Heard, Kirk Pasich adında bir başka avukatı da yasal ekibine dahil etti. Oyuncunun 15 milyon doları aşan borçlarını kapatması için birden fazla sigorta şirketine başvurduğu biliniyor.

Bazı kaynaklara göre, avukatları Heard’ün tazminatını karşılayabilmesi için sigorta şirketlerinin desteğini istiyor. Heard’ün dava öncesinde de 8 milyon doları aşan harcamaları olduğu belirtildi.