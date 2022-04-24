Elon Musk 'hamile erkek' emojisi kullanarak Bill Gates ile dalga geçti

Musk ile Bill Gates arasındaki bir konuşma da geçtiğimiz gün sızdırılmıştı. Tarihi bilinmeyen ekran görüntülerinde Bill Gates’in Musk ile hayırseverlik konusunda konuşmak istediği görülüyor. Ancak Musk, Gates’e Tesla hisseleri ile ilgili “Halen yarım milyar dolarlık açığa satış pozisyonun var mı?” sorusunu yöneltiyor. Gates ise “Pozisyonu kapatmadığım için üzgünüm, hayırseverlik konusunda konuşmak istiyorum” cevabını veriyor. Açığa satış (short) ne diye soracak olursanız; bu yöntem, hisselerin düşeceğine inanan yatırımcıların uyguladığı bir yöntem. Yani bir nevi Gates, Tesla hisselerinin düşeceğine dair borsada yarım milyar dolarlık bir bahis oynuyor.

Mesajlaşmaların doğru olduğunu; ancak sızdıranın kendisi olmadığını aktaran Musk, bunun ardından da Gates’e, “Üzgünüm; ancak iklim değişikliğine karşı büyük mücadele veren Tesla’ya karşı açığa satış pozisyonunuz varken hayırseverlik teklifinizi ciddiye alamam” ifadelerini kullanıyor.