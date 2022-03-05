Bill Gates'ten boşanan Melinda French Gates: Yeni ilişkilere açığım

Geçtiğimiz yıl Melinda French Gates ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Melinda Gates, iyileşme yolculuğunda olduğunu ve yeni ilişkilere açık olduğunu aktardı.

Haberler 05.03.2022 - 14:34

Bill Gates'ten boşanan Melinda French Gates: Yeni ilişkilere açığım

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'le boşanan Melinda French Gates yeniden flört etmeye kesinlikle açık olduğunu dile getirdi.

57 yaşındaki Melinda French Gates, hayatının flört de dahil her alanı için bu yeni dönemi dört gözle beklediğini belirtti.

"Umarım bunu tekrar yaşarım" diyen Melinda French Gates, flört havuzunun fazlasıyla ilginç olduğunu aktararak "Ayağımın ucunu birazcık daldırıyorum" diye konuştu.

French Gates sözlerini şöyle sürdürdü: Bu iyileşme yolculuğuna koyuldum ve diğer tarafa doğru ilerlemeye başladığımı hissediyorum. Şu anda gerçekten de bu bölümde yeni bir sayfa açıyormuşum gibi geliyor. Yani, 2022 yılındayız ve aslında hayatta beni nelerin beklediği konusunda gerçekten heyecanlıyım."

Independent Türkçe'nin haberine göre; French Gates boşanma sürecini ise "Zamanla öyle bir nokta geldi ki bunun sağlıklı olmadığını fark etmemi sağlayacak kadar çok şey birikmişti ve aramızdakilere güvenemiyordum" sözleriyle anlattı.

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