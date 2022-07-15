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Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan üvey kızından ikinci çocuk itirafı: Dünyaya üremek için geldik

Haberler | 15.07.2022 - 12:29

Ünlü milyarder Elon Musk'ın babası Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan bir çocuğunun daha dünyaya geldiğini açıkladı. Errol Musk, "Dünyada bulunuşumuzun tek sebebi üremek" dedi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan üvey kızından ikinci çocuk itirafı: Dünyaya üremek için geldik - 1

Errol Musk (76), 4 yaşındayken evlat edindiği Jana Bezuidenhout'un (35) dünyaya getirdiği kız bebeğinin babasının kendisi olduğunu açıkladı.

Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan üvey kızından ikinci çocuk itirafı: Dünyaya üremek için geldik - 2

Bebeğin planlı olmadığı söyleyen Errol Musk, Jana'nın ilk bebeklerinin doğumunun ardından 18 ay kendisiyle birlikte kaldığı ancak şuan yaşanan durumun farklı olduğunu söyledi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan üvey kızından ikinci çocuk itirafı: Dünyaya üremek için geldik - 3

Errol Musk, Jana ikinci bebeğe hamile kaldığında kendisinin ve Jana'nın artık birlikte yaşamadıklarını vurguladı.

Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan üvey kızından ikinci çocuk itirafı: Dünyaya üremek için geldik - 4

The Sun gazetesine konuşan Errol Musk, insanlara daha fazla çocuk yapmazsa medeniyetin çökeceğini savunan oğlu 'ın bu fikrini tekrarlayarak, "Dünyada bulunuşumuzun tek sebebi üremek" dedi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan üvey kızından ikinci çocuk itirafı: Dünyaya üremek için geldik - 5

Errol Musk'ın Jana'dan Elliot Rush adında 5 yaşında bir oğlu da bulunuyor.

Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan üvey kızından ikinci çocuk itirafı: Dünyaya üremek için geldik - 6

Babasının üvey kızından bebekler dünyaya getirmesine karşı çıkan Elon Musk, babasını "Korkunç bir insan” ve “Kötü” olarak nitelendiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

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