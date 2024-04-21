Empati'nin konuğu Tuba Ünsal: Şöhretin yüzde 100 bir bedeli var

"FREKANSLARI HAYATIMIN MERKEZİNDE YAŞIYORUM"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Sen insanın vücut titreşimi düştüğünde hastalık kaptığını söyleyenlerdensin. Ne demek bu?” sorusuna Tuba Ünsal, “Bu bir bilim aslında. Her maddenin düşüncenin titreşimi var, frekansı var, bu frekanslardan biz dünyayı algılıyoruz. Ben seninle vakit geçirdikçe senin gibi oluyorum gibi. Şimdi bu prensipten yola çıkarakta düşüncenin de frekansı varsa mutlu olduğun zamanda mutluluğunda bir frekansı var, mutlu frekanslı insanlarla karşılaşıyosun mutlu frekanslı olaylar yaşıyorsun. Frekansları hayatımın merkezinde yaşıyorum" yanıtını verdi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

Çok kötü bir dönemimde o zamanlar çalıştığım bir terapist bana ‘Zihnin bunu bitirmezse eğer vücudundan hastalanmaya başlayacaksın.” dedi. Ben gerçekten vücudumdan hastalanmaya başladım. Bu matematiği algıladığım an hayatım değişti. Ben aşk acısı çekerken bir gün kendimi isyan ederken buldum. Sonra tasavvuf hocama dedim ki ‘Ben çok acı çekiyorum, hiç çekmemesi gereken insan ben, neden ömrüm bitmiş gibi yaşıyorum bu aşk acısını?’ Bana cevap olarak dedi ki ‘Rabbim yanına yaklaştırmak istediği kullarının kalbine ilk önce dünyevi aşk acısı verirmiş. Buradan geçenler tekamülde yükselirmiş.’ Bu benim hayatımı o kadar güzel etkiledi ki ben o aşk acısından kurtulmak için bir sürü şeye başvurdum. Bunları yaptıkça kendime saygım arttı. Kendime saygım arttıkça aşk acısından kurtuldum. Sonrasında çok güzel ödüllerini topladığım sürece girdim.”