Empati'nin konuğu Tuba Ünsal: Şöhretin yüzde 100 bir bedeli var
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Tuba Ünsal konuk oldu. Ünsal oyunculuk hakkında "Çok büyük bir ateşten gömlek. Ben nasıl aklımı yitirmeden bugün sağ salim buralara kadar gelebildim şaşırıyorum geçtiğim yolları düşündükçe" dedi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Tuba Ünsal konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Ünsal yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Ahmet Mümtaz Taylan “Mehmed: Fetihler Sultanı’nda oynuyorsun. Nasıl gidiyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:
"Çok iyi gidiyor. Uzun yıllar sonra bambaşka bir alanda bir iş yapıyorum, ben hiç tarihi bir iş yapmamıştım. Çok heyecanlıyım, keyfim yerinde. Oynadığım karakteri çok seviyorum, işin görkemini çok seviyorum. Çok kısa sürede bu işi hayata geçirdik inanılmaz çok dünyalı bir iş olmuş. Platformda Bizi Seyreden Bulutlar diye bir projemiz var. Mustafa Kara’nın yönettiği ve Akın Aksu’nun yazdığı bir proje. Çok güzel bir iş. Mustafa Bey şu an montajda sürekli yazıyorum merak ediyorum ama hiçbir şey göstermiyor çünkü Cihangir hayatını anlatıyor. Oyuncuların, yazarların ve yönetmenlerin hayatı gerçek haliyle anlatılıyor. Ben mesela oyuncuyu oynamıyorum oyuncunun sevgilisi sanatçı bir kadını oynuyorum. Çok güzel bir iş.”