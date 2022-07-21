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En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı

Haberler | 21.07.2022 - 09:33

Dizilerden ve filmlerden en çok kazanan dünyaca ünlü yıldızların isimleri açıklandı. Variety'nin yayınladığı listede dizi sıralamasında Mahershala Ali, film kategorisinde ise Tom Cuise zirvenin sahibi oldu.

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 1

FİLM

Tom Cuise "Top Gun: Maverick" / 100 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 2

Will Smith "Emanciaption" / 35 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 3

Leonardo DiCaprio "Killers of the Flower Moon" / 30 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 4

Brad Pitt "Formula 1 Drama" / 30 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 5

Dwayne Johnson "Black Adam" / 22.5 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 6

Will Ferrel "Spirited" / 20 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 7

Chris Hemworth "Extraction 2" / 20 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 8

Vin Diesel "Hızlı ve Öfkeli 10" / 20 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 9

Tom Hardy "Venom 3" / 20 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 10

Joaquin Phoenix "Joker 2" / 20 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 11

Ryan Reynolds "Spirited" / 20 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 12

Denzel Washington "The Equalizer 3" / 20 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 13

Jason Mamoa "Aquaman and the Last Kingdom" / 15 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 14

Eddie Murphy "Beverly Hills Cop 4" / 15 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 15

Chris Pine "Star Trek" devam filmi / 13 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 16

Steve Carell "Minions: The Rise of Gru" / 12.5 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 17

Ryan Gosling "Barbie" / 12.5 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 18

Margot Robbie "Barbie" / 12.5 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 19

Millie Bobby Brown "Enola Holmes 2" / 10 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 20

Timothée Chalamet "Wonka" / 9 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 21

DİZİ

Mahershala Ali "The Pilot" (Onyx Collective) / 1.3 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 22

Kevin Costner "Yellowstone" (Paramount Network" / 1.3 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 23

Michael Keaton "Dopesick" (Hulu) / 1 milyon dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 24

Elizabeth Olsen "Love and Death" (HBO Max) / 875 bin dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 25

David Harbour “Stranger Things” (Netflix) / 450 bin dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 26

Winona Ryder “Stranger Things” (Netflix) / 450 bin dolar

En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı - 27

Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher and Justin H. Min “The Umbrella Academy” (Netflix) / 200 bin dolar

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