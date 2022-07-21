En çok kazanan dizi ve film oyuncuları açıklandı

Haberler | 21.07.2022 - 09:33
Tom Cuise "Top Gun: Maverick" / 100 milyon dolar
Will Smith "Emanciaption" / 35 milyon dolar
Leonardo DiCaprio "Killers of the Flower Moon" / 30 milyon dolar
Brad Pitt "Formula 1 Drama" / 30 milyon dolar
Dwayne Johnson "Black Adam" / 22.5 milyon dolar
Will Ferrel "Spirited" / 20 milyon dolar
Chris Hemworth "Extraction 2" / 20 milyon dolar
Vin Diesel "Hızlı ve Öfkeli 10" / 20 milyon dolar
Tom Hardy "Venom 3" / 20 milyon dolar
Joaquin Phoenix "Joker 2" / 20 milyon dolar
Ryan Reynolds "Spirited" / 20 milyon dolar
Denzel Washington "The Equalizer 3" / 20 milyon dolar
Jason Mamoa "Aquaman and the Last Kingdom" / 15 milyon dolar
Eddie Murphy "Beverly Hills Cop 4" / 15 milyon dolar
Chris Pine "Star Trek" devam filmi / 13 milyon dolar
Steve Carell "Minions: The Rise of Gru" / 12.5 milyon dolar
Ryan Gosling "Barbie" / 12.5 milyon dolar
Margot Robbie "Barbie" / 12.5 milyon dolar
Millie Bobby Brown "Enola Holmes 2" / 10 milyon dolar
Timothée Chalamet "Wonka" / 9 milyon dolar
Mahershala Ali "The Pilot" (Onyx Collective) / 1.3 milyon dolar
Kevin Costner "Yellowstone" (Paramount Network" / 1.3 milyon dolar
Michael Keaton "Dopesick" (Hulu) / 1 milyon dolar
Elizabeth Olsen "Love and Death" (HBO Max) / 875 bin dolar
David Harbour “Stranger Things” (Netflix) / 450 bin dolar
Winona Ryder “Stranger Things” (Netflix) / 450 bin dolar
Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher and Justin H. Min “The Umbrella Academy” (Netflix) / 200 bin dolar