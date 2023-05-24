En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı

Sinema ve televizyonun dünya çapında en önemli veri tabalarından biri olan IMDB'nin Starmetre listesinde, "Yüz Yıllık Mucize" dizisi oyuncusu Ebru Şahin büyük başarı elde etti. İşte IMDB Starmetre'de en popüler Türk oyuncular listesi...

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 1

Star'ın "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde Birkan Sokullu ile başrolleri paylaşan Ebru Şahin, IMDB Starmetre’de, tüm dünyada 11 milyon kişi arasında 283'üncü oldu. Şahin, Türk oyuncular listesinde birinci sırada yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 2

Listenin ikinci sırasında, son olarak Terzi dizisiyle seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy var.

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 3

Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da hayran kitlesine sahip olan Can Yaman en popüler Türk oyuncular sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 4

Listede oyuncular yer alsa da bu defa bir yönetmen de listeye girdi. "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle Cannes'da prömiyer yapan ve Altın Palmiye için yarışan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, IMDB Starmetre listesinin dördüncüsü oldu.

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 5

Tuba Büyüküstün listenin beşinci sırasında.

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 6

Oğuzhan Koç ile boşanma haberleriyle son dönemde gündemde olan, "Adım Farah" dizisiyle beğeni toplayan Demet Özdemir, en popüler altıncı oyuncu oldu.

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 7

Son olarak başrolde yer aldığı "Aile" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, en popüler oyuncular listesinde yedinci sırada.

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 8

Kerem Bürsin, Starmetre'nin sekizincisi.

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 9

Terzi dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan Şifanur Gül, en popüler dokuzuncu oyuncu.

En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı - 10

Adım Farah dizisinin başrol oyuncularından Engin Akyürek, listeye 10'uncu sıradan girdi.

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