En popüler oyuncular listesi: IMDB Starmetre'de Ebru Şahin'den büyük başarı

Star'ın "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde Birkan Sokullu ile başrolleri paylaşan Ebru Şahin, IMDB Starmetre’de, tüm dünyada 11 milyon kişi arasında 283'üncü oldu. Şahin, Türk oyuncular listesinde birinci sırada yer aldı.
Listenin ikinci sırasında, son olarak Terzi dizisiyle seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy var.
Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da hayran kitlesine sahip olan Can Yaman en popüler Türk oyuncular sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.
Listede oyuncular yer alsa da bu defa bir yönetmen de listeye girdi. "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle Cannes'da prömiyer yapan ve Altın Palmiye için yarışan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, IMDB Starmetre listesinin dördüncüsü oldu.
Tuba Büyüküstün listenin beşinci sırasında.
Oğuzhan Koç ile boşanma haberleriyle son dönemde gündemde olan, "Adım Farah" dizisiyle beğeni toplayan Demet Özdemir, en popüler altıncı oyuncu oldu.
Son olarak başrolde yer aldığı "Aile" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, en popüler oyuncular listesinde yedinci sırada.
Kerem Bürsin, Starmetre'nin sekizincisi.
Terzi dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan Şifanur Gül, en popüler dokuzuncu oyuncu.
Adım Farah dizisinin başrol oyuncularından Engin Akyürek, listeye 10'uncu sıradan girdi.