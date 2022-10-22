Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinin kadrosunda kimler var, konusu nedir, nerede çekildi?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’yu bir araya getiren, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenen dizi gerçek bir olayı konu alıyor.
Düzyatan ile Sangu'nun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi güçlü isimler yer alıyor.
Tanıtımı İstanbul Beyoğlu'nda çekilen Çöp Adam dizisi çok yakında Star’da.