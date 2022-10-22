Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinin kadrosunda kimler var, konusu nedir, nerede çekildi?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinden ilk tanıtım ve ayrıntılar geldi. Star TV 'nin güçlü kadrosuyla merak uyandıran dizinin konusu nedir, nerede çekiliyor, hangi oyuncular rol alıyor? İşte Çöp Adam dizisinden ayrıntılar...

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinin kadrosunda kimler var, konusu nedir, nerede çekildi? - 1

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

'ÇÖP ADAM'DAN İLK TANITIM (TIKLA İZLE)

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinin kadrosunda kimler var, konusu nedir, nerede çekildi? - 2

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’yu bir araya getiren, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinin kadrosunda kimler var, konusu nedir, nerede çekildi? - 3

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenen dizi gerçek bir olayı konu alıyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinin kadrosunda kimler var, konusu nedir, nerede çekildi? - 4

Düzyatan ile Sangu'nun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi güçlü isimler yer alıyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çöp Adam dizisinin kadrosunda kimler var, konusu nedir, nerede çekildi? - 5

Tanıtımı İstanbul Beyoğlu'nda çekilen Çöp Adam dizisi çok yakında Star’da.

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