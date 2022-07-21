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Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü

Haberler - İHA | 21.07.2022 - 15:09 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 15:13

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı.

Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü - 1

Ünlü oyuncu 'nun İzmir Urla'da yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak dün yaşamını yitirdi.

Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü - 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bahattin Beşikçioğlu bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü - 3

Törende Erdal Beşikçioğlu ve eşi Elvin Beşikçioğlu taziyeleri kabul ederken, ünlü oyuncu babasının cenazesinde hüzünlü anlar yaşadı. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İskele Mezarlığı'na götürüldü.

Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü - 4

Bahattin Beşikçioğlu için bugün Urla Hoca Ali Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yönetmen Nihat Durak ve Bahattin Beşikçioğlu'nun sevenleri ile ilçe eşrafı katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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