Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi)

Haberler | 15.06.2022 - 09:32
Survivor All Star'da bir eleme daha gerçekleşti. Eleme adayları olan Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday'ın SMS oylamasına çıktı.
Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Atakan olduğunu açıkladı.
2016 yılında Survivor şampiyonu olan Atakan şöyle konuştu: "Buradan oğluma seslenmek istiyorum. Baban yarışmayı tamamladı. Hazır olarak gelemedim buraya."
Gelmeden önce de arkadaşlarımla vedalaştık her an her şey olabiliyor. Burada yarışmak çok güzeldi, 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor" dedi.
Survivor'ın yeni bölümünde büyük otomobil oyunu oynanacak. Yarışmayı kazanan bir yarışmacı otomobilin sahibi olacak.
İşte Survivor'dan öne çıkan diğer kareler...