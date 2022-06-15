Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi)

Haberler | 15.06.2022 - 09:32

Final için geri sayım başlayan Survivor All Star'a eski şampiyonlardan Atakan Arslan veda etti. Bir kez daha şampiyon olma hayallerine veda eden Atakan, "Hazır olarak gelemedim buraya. 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor" dedi. İşte ayrıntılar....

Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 1

All Star'da bir eleme daha gerçekleşti. Eleme adayları olan Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday'ın SMS oylamasına çıktı.

Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 2

Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Atakan olduğunu açıkladı.

Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 3

2016 yılında Survivor şampiyonu olan Atakan şöyle konuştu: "Buradan oğluma seslenmek istiyorum. Baban yarışmayı tamamladı. Hazır olarak gelemedim buraya."

Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 4

Gelmeden önce de arkadaşlarımla vedalaştık her an her şey olabiliyor. Burada yarışmak çok güzeldi, 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor" dedi.


Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 5

Survivor'ın yeni bölümünde büyük otomobil oyunu oynanacak. Yarışmayı kazanan bir yarışmacı otomobilin sahibi olacak.

Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 6

İşte Survivor'dan öne çıkan diğer kareler...

Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 7
Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 8
Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 9
Eski şampiyon Atakan Arslan Survivor All Star'a veda etti (Survivor'da 14 Haziran eleme konseyi) - 10

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