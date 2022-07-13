Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı pişti oldu

Haberler | 13.07.2022 - 11:42
Dizi setinde tanışıp birliktelik yaşayan ancak geçen yıl ayrılan Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu tatilde pişti oldu.
43 yaşındaki Kocaoğlu ile Subaşı Çeşme’deki bir plajda karşılaştı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kocaoğlu’nun sevgilisi Selin Işık’la geldiği plajda, 27 yaşındaki Subaşı’nın yanında ise yakın arkadaşı oyuncu Gizem Karaca vardı.
Birbirini görmezden gelen ikili, plajın farklı köşelerinde deniz ve güneş keyfi yaptı.
Daha önce 16 kilo verdiğini söyleyen Kocaoğlu’nun yeniden kilo aldığı da dikkatlerden kaçmadı.