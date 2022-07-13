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Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı pişti oldu

Haberler | 13.07.2022 - 11:42

Geçtiğimiz yıl ayrılan oyuncu meslektaşlar Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı Çeşme'de karşılaştı. Pişti olan eski sevgililerden Kocaoğlu'na tatilde yeni sevgilisi Selin Işık, Subaşı’ya ise yakın arkadaşı oyuncu Gizem Karaca eşlik ediyor.

Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı pişti oldu - 1

Dizi setinde tanışıp birliktelik yaşayan ancak geçen yıl ayrılan Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu tatilde pişti oldu.

Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı pişti oldu - 2

43 yaşındaki Kocaoğlu ile Subaşı Çeşme’deki bir plajda karşılaştı.

Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı pişti oldu - 3

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kocaoğlu’nun sevgilisi Selin Işık’la geldiği plajda, 27 yaşındaki Subaşı’nın yanında ise yakın arkadaşı oyuncu Gizem Karaca vardı.

Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı pişti oldu - 4

Birbirini görmezden gelen ikili, plajın farklı köşelerinde deniz ve güneş keyfi yaptı.

Eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı pişti oldu - 5

Daha önce 16 kilo verdiğini söyleyen Kocaoğlu’nun yeniden kilo aldığı da dikkatlerden kaçmadı.

N-LIFE HABERLERİ

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