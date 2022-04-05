Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi

Haberler - İHA | 05.04.2022 - 11:03
Olay, Beyoğlu Karaköy’deki bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) de olduğu fenomenler parti düzelendi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.
Masa, yumruk ve şişeler havada uçuştu
Kavga sonucunda Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.
Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İşte diğer kareler...