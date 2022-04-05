Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi

Haberler - İHA | 05.04.2022 - 11:03

Karaköy’de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden 3'ü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 1

Olay, Beyoğlu Karaköy’deki bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) de olduğu fenomenler parti düzelendi.

Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 2

Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 3

Masa, yumruk ve şişeler havada uçuştu
Kavga sonucunda Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.

Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 4

Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İşte diğer kareler...

Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 5
Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 6
Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 7
Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 8
Fenomenler Abdüsselam Yılmaz (Deli Mi Ne) ve Batuhan Şahin’in (Yeisso) olaylı gecesi - 9

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