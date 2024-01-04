Filmden çıkarılacaktı: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti
Jason Momoa, Amber Heard ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı Aquaman ve Kayıp Krallık filmi geçtiğimiz haftalarda izleyiciyle buluştu. Amber Heard, film her ne kadar gişede çakılsa da hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Oyuncu daha önceki açıklamalarında "Bu filmde oynayabilmek için çok savaştım. Filmde olmamı istemediler" demişti.
James Wan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II ve Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman ve Kayıp Krallık) filmi birkaç kez ertelenmesinin ardından izleyiciyle buluştu.
Film için "hiç orijinal olmadığı" ve "aşırı kötü" olduğu yönünde eleştiriler yapıldı ve film, gişede beklentinin altında kaldı.