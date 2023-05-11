Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor

Dünyanın en genç başbakanı olarak Finlandiya'yı yöneten, ancak geçen ayki seçimleri kaybeden Sanna Marin, özel hayatında da değişim yaşıyor. Başbakan, 19 yıldır birlikte olduğu, üç yıldır evli olduğu eşinden boşanıyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor - 1

"DOST KALACAĞIZ"

Finlandiya'nın son genel seçiminde yenilerek yönetimden ayrılan eski Başbakan Sanna Marin, üç yıldır evli olduğu eşi Markus Raikkonen'e boşanma davası açtı.

37 yaşındaki Marin ve eşi, dün Instagram hesaplarından aynı açıklamayı paylaşarak, "19 yıllık birlikteliğimize ve sevgili kızımıza minnettarız. Dost olarak kalacağız" dedi. 

N-LIFE HABERLERİ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor - 2

Marin ve Raikkonen'in beş yaşında bir kızı bulunuyor. Çift, 2020 yılında, Marin'in başbakan olarak Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği dönemde evlendi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor - 3

5 YAŞINDA KIZLARI VAR

Marin, Ağustos 2020'deki düğünü sonrası Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Gençliğimizi beraber yaşadık, yetişkinliğe birlikte adım attık ve sevgili kızımıza ebeveyn olmak için yetiştik" diye yazmıştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor - 4

SEÇİMİ KAYBETTİ

Marin ve Sosyal Demokrat Parti'si geçen ay Finlandiya'da yapılan parlamento seçimlerinde yenildi, seçimi sağcı Ulusal Koalisyon Partisi kazandı. Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa ederek parlamentoda milletvekili olarak görev yapacağını açıkladı. Ülkede henüz yeni hükümet kurulmadı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor - 5

PARTİ GÖRÜNTÜLERİYLA BAŞI DERDE GİRDİ

Marin, 2019'da başbakanlık koltuğuna oturduğunda dünyanın en genç başkanı unvanını aldı. Genç liderler için rol model olan Marin, arkadaşlarıyla parti görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptırılmaya zorlanmış, hakkında "Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı" diye manşetler atılmıştı. Ardından başbakanlık konutunda arkadaşlarının çıplak fotoğraflarının sızdırılmasıyla zor günler geçirmişti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor - 6

ÖZÜR DİLEDİ

Eleştiriler sonrası özür dileyen Marin, "Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER