Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor

Finlandiya'nın son genel seçiminde yenilerek yönetimden ayrılan eski Başbakan Sanna Marin, üç yıldır evli olduğu eşi Markus Raikkonen'e boşanma davası açtı.
37 yaşındaki Marin ve eşi, dün Instagram hesaplarından aynı açıklamayı paylaşarak, "19 yıllık birlikteliğimize ve sevgili kızımıza minnettarız. Dost olarak kalacağız" dedi.
Marin ve Raikkonen'in beş yaşında bir kızı bulunuyor. Çift, 2020 yılında, Marin'in başbakan olarak Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği dönemde evlendi.
Marin, Ağustos 2020'deki düğünü sonrası Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Gençliğimizi beraber yaşadık, yetişkinliğe birlikte adım attık ve sevgili kızımıza ebeveyn olmak için yetiştik" diye yazmıştı.
Marin ve Sosyal Demokrat Parti'si geçen ay Finlandiya'da yapılan parlamento seçimlerinde yenildi, seçimi sağcı Ulusal Koalisyon Partisi kazandı. Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa ederek parlamentoda milletvekili olarak görev yapacağını açıkladı. Ülkede henüz yeni hükümet kurulmadı.
Marin, 2019'da başbakanlık koltuğuna oturduğunda dünyanın en genç başkanı unvanını aldı. Genç liderler için rol model olan Marin, arkadaşlarıyla parti görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptırılmaya zorlanmış, hakkında "Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı" diye manşetler atılmıştı. Ardından başbakanlık konutunda arkadaşlarının çıplak fotoğraflarının sızdırılmasıyla zor günler geçirmişti.
Eleştiriler sonrası özür dileyen Marin, "Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" demişti.