Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor

ÖZÜR DİLEDİ

Eleştiriler sonrası özür dileyen Marin, "Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" demişti.