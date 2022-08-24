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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi

Haberler - ntv.com.tr - AP | 24.08.2022 - 16:19 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 16:25

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptırılmaya zorlanan ve son olarak başbakanlık konutunda arkadaşlarının çıplak fotoğrafları sızdırılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, özür diledi. Bir pazar etkinliğinde kalabalığa seslenen Marin, gözyaşlarını tutamadı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi - 1

Son dönemde sosyal medyaya sızan parti videolarıyla gündemden düşmeyen Başbakanı Sanna Marin, özür diledi.

Bir hafta içerisinde gece kulübünde ayrı ayrı bir erkek ve bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri basına sızan Marin, bu kez makam odasında çekilen fotoğraflarıyla gündem olunca, Lahti'deki pazar etkinliğinde hitap ettiği kalabalığın önünde olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti. 

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi - 2

"O FOTOĞRAF HİÇ ÇEKİLMEMELİYDİ"

Özür konuşmasında gözyaşlarını tutamayan 36 yaşındaki Marin, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi ama öte yandan o akşam aslında kayda değer bir şey olmadı" diye konuştu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi - 3

"AHLAKÇI OLMAK BENİM İŞİM DEĞİL"

"Benim için bu biraz garip ve kafa karıştırıcı. Bu durumda ne söyleyeceğinizi seçmek o kadar kolay değil" diyen Marin, "Ahlakçı olmak benim işim değil ama inkar edilemez bir şekilde resmi gördüğümde (başbakanlık konutunun) duvarını tanıdım" şeklinde konuştu. 

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi - 4

"ZAMANIMIZI BÜYÜK SORUNLAR İÇİN HARCAYALIM"

"Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz" diyen Marin, "Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi - 5

Gece hayatına düşkünlüğü nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Finlandiya Başbakanı, bir süredir sosyal medyada yayılan eğlence görüntüleriyle gündemde. Bir videoda bir erkekle, başka bir videoda da 2012 Miss World yarışmasında Finlandiya’yı temsil eden eski güzellik kraliçesi Sabina Särkka ile samimi bir şekilde dans ederken görülen Marin’in iki arkadaşının, resmi başbakanlık konutunda çekilen yarı çıplak öpüşürken fotoğrafları basına sızınca ülke karışmıştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi - 6

Görüntünün, Marin’in resmi hükümet duyurularını yaparken kullandığı çalışma alanında çekildiği anlaşılınca Başbakan özür dilemek zorunda kaldı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi - 7

Marin, bugün yaptığı açıklamada, böyle bir fotoğrafın asla çekilmemesi gerektiğini kabul ederken, özür diledi.

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