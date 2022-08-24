Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sızan görüntüleri nedeniyle ağlayarak özür diledi

"O FOTOĞRAF HİÇ ÇEKİLMEMELİYDİ"

Özür konuşmasında gözyaşlarını tutamayan 36 yaşındaki Marin, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi ama öte yandan o akşam aslında kayda değer bir şey olmadı" diye konuştu.