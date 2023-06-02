Forbes açıkladı: Amerika'nın en zengin kadınları

ABD merkezli Forbes dergisi, Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı. Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla 'kendini yoktan var eden' kadınları sıralayan Forbes'un listesinde Kylie Jenner'ın 6. kez üst üste yer alması dikkat çekti.

Forbes açıkladı: Amerika'nın en zengin kadınları - 1

BEYONCE

Renaissance adlı dünya turnesiyle şu sıralar hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 48. sırada. Forbes'a göre şarkıcının toplam geliri 540 milyon dolar.

N-LIFE HABERLERİ

Forbes açıkladı: Amerika'nın en zengin kadınları - 2

KYLIE JENNER

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, 6. kez üst üste listede yer aldı.

Jenner, 680 milyon dolar geliri ile 38. sırada. 

Forbes açıkladı: Amerika'nın en zengin kadınları - 3

TAYLOR SWIFT

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 740 milyon dolar ile müzik sektöründeki en zengin 2. kadın oldu.

Swift listenin genelinde 34. sırada.

Forbes açıkladı: Amerika'nın en zengin kadınları - 4

KIM KARDASHIAN

Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, listede 1,2 milyar dolar ile 21. sırada yer aldı. 

Forbes açıkladı: Amerika'nın en zengin kadınları - 5

RIHANNA

Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, 20. sırada yer aldı.

SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde.

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