Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası...

LİSTENİN ÜNLÜLERİ

Musk'ın serveti, 114 milyar dolar olarak açıklandı. Jeff Bezos'un 114 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldığı en zenginler listesinde, 77 ülkeden 2 bin 640 milyarder bulunuyor.

Geniş listede ünlü isimler de servetleriyle kendilerine yer buldu. Bu isimler, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jay-Z, Kim Kardashian ve Rihanna olarak sıralandı.