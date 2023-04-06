Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası...

Forbes'un açıkladığı 2023'ün en zenginleri listesinde Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z gibi ünlü isimler de yer aldı. Bu yıl kazananlar kadar kaybedenler de dikkat çekici! İşte servetine serveti katan ya da serveti azalan ve liste dışı kalan ünlü isimler...

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 1

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ

Forbes, önceki gün dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Listenin zirvesinde, lüks moda markalarını bünyesinde barındıran LVMH'nin sahibi, Fransız iş insanı Bernard Arnault yer aldı. 211 milyar dolarlık servetiyle 2023'ün en zengini olarak kayda geçen Arnault'ı; Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi olan teknoloji milyarderi Elon Musk takip etti.

N-LIFE HABERLERİ

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 2

LİSTENİN ÜNLÜLERİ

Musk'ın serveti, 114 milyar dolar olarak açıklandı. Jeff Bezos'un 114 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldığı en zenginler listesinde, 77 ülkeden 2 bin 640 milyarder bulunuyor.

Geniş listede ünlü isimler de servetleriyle kendilerine yer buldu. Bu isimler, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jay-Z, Kim Kardashian ve Rihanna olarak sıralandı.

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 3

STEVEN SPIELBERG EN ZENGİN ÜNLÜ

Titanic filminin 76 yaşındaki ünlü yönetmeni Steven Spielberg, 4 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un listesinde 694'üncü sırada yer aldı.

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 4

SERVETİNİ ARTIRDI

Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, geçen yılki 2,5 milyar dolarlık servetini bu yıl 2,6 milyar dolara çıkararak en zenginler listesinin 1217'ncisi oldu.

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 5

JAY-Z DE LİSTEDE

Beyonce ile evli olan ünlü rap şarkıcısı Jay-Z, servetini 1,4 milyar dolardan 2,5 milyar dolara çıkararak en zenginler listesindeki yerini aldı.

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 6

MARKASININ DEĞERİ YÜKSELDİ

Forbes'un 2023 listesinde yer alan bir başka ünlü isim de Kim Kardashian oldu. 42 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Kardashian, geçen yıl 1,2 milyar dolar olan servetini, bu yıl 1,9 milyar dolara çıkardı. Skims adlı vücut şekillendirici giysi markasının değeri ise 3,2 milyar dolara çıktı.

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 7

SERVETİ AZALSA DA HALA ZENGİN

Bu yıl listenin yıldızlarından biri de Rihanna. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, geçen yıla göre servetinde kayba uğrasa da hala en zenginler arasında. Geçen yıl 1,7 milyar dolar olan serveti bu yıl 1,4 milyar dolara inen Rihanna, 2023'ün en zenginleri listesinde 2002'nci sırada yer aldı.

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 8

KAYBEDENLER

Gelelim listenin kaybedenlerine... Kim Kardashian'ın eski eşi olan rap şarkıcısı Kanye West, sosyal medyadaki Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle Adidas markasıyla iş birliği iptal edilmiş olduğundan maddi kayba uğradı ve bu yıl listeye giremedi. 45 yaşındaki ünlü rapçi, geçen yıl 1513'üncü olduğu listeye, bu yıl serveti 1 milyar doların altına indiği için giremedi.

Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası... - 9

Geçen yıl listede olup da bu yıl listeye giremeyen bir başka isim de Kylie Jenner. 2020'de, kendi servetini kazanan en genç milyarder ilan edilen ve geçen yıl da en zenginler listesinde yer alan 25 yaşındaki reality şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi, bu yıl servet kaybına uğradı.

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