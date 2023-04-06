Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler: Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z ve daha fazlası...

Forbes, önceki gün dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Listenin zirvesinde, lüks moda markalarını bünyesinde barındıran LVMH'nin sahibi, Fransız iş insanı Bernard Arnault yer aldı. 211 milyar dolarlık servetiyle 2023'ün en zengini olarak kayda geçen Arnault'ı; Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi olan teknoloji milyarderi Elon Musk takip etti.
Musk'ın serveti, 114 milyar dolar olarak açıklandı. Jeff Bezos'un 114 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldığı en zenginler listesinde, 77 ülkeden 2 bin 640 milyarder bulunuyor.
Geniş listede ünlü isimler de servetleriyle kendilerine yer buldu. Bu isimler, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jay-Z, Kim Kardashian ve Rihanna olarak sıralandı.
Titanic filminin 76 yaşındaki ünlü yönetmeni Steven Spielberg, 4 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un listesinde 694'üncü sırada yer aldı.
Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, geçen yılki 2,5 milyar dolarlık servetini bu yıl 2,6 milyar dolara çıkararak en zenginler listesinin 1217'ncisi oldu.
Beyonce ile evli olan ünlü rap şarkıcısı Jay-Z, servetini 1,4 milyar dolardan 2,5 milyar dolara çıkararak en zenginler listesindeki yerini aldı.
Forbes'un 2023 listesinde yer alan bir başka ünlü isim de Kim Kardashian oldu. 42 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Kardashian, geçen yıl 1,2 milyar dolar olan servetini, bu yıl 1,9 milyar dolara çıkardı. Skims adlı vücut şekillendirici giysi markasının değeri ise 3,2 milyar dolara çıktı.
Bu yıl listenin yıldızlarından biri de Rihanna. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, geçen yıla göre servetinde kayba uğrasa da hala en zenginler arasında. Geçen yıl 1,7 milyar dolar olan serveti bu yıl 1,4 milyar dolara inen Rihanna, 2023'ün en zenginleri listesinde 2002'nci sırada yer aldı.
Gelelim listenin kaybedenlerine... Kim Kardashian'ın eski eşi olan rap şarkıcısı Kanye West, sosyal medyadaki Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle Adidas markasıyla iş birliği iptal edilmiş olduğundan maddi kayba uğradı ve bu yıl listeye giremedi. 45 yaşındaki ünlü rapçi, geçen yıl 1513'üncü olduğu listeye, bu yıl serveti 1 milyar doların altına indiği için giremedi.
Geçen yıl listede olup da bu yıl listeye giremeyen bir başka isim de Kylie Jenner. 2020'de, kendi servetini kazanan en genç milyarder ilan edilen ve geçen yıl da en zenginler listesinde yer alan 25 yaşındaki reality şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi, bu yıl servet kaybına uğradı.