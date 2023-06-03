Fransa'daki şaraphane davası devam ediyor: Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'yi "kindar" olmakla suçladı

Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için bu satışı "bir yabancıya" gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve Jolie’nin kendisine satış için izin verdiğini ile sürerek Jolie’ye dava açmıştı.

Brad Pitt'in avukatlarının belgelerini elde eden CNN, oyuncunun eski eşi Jolie'ye yönelik ifadelerini yayınladı.