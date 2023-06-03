Fransa'daki şaraphane davası devam ediyor: Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'yi "kindar" olmakla suçladı

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.
Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için bu satışı "bir yabancıya" gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve Jolie’nin kendisine satış için izin verdiğini ile sürerek Jolie’ye dava açmıştı.
Brad Pitt'in avukatlarının belgelerini elde eden CNN, oyuncunun eski eşi Jolie'ye yönelik ifadelerini yayınladı.
Jolie'yi "kindar" olmakla suçlayan Pitt'in belgelerinde "Jolie'nin Pitt ile görüşmelerini sonlandırma kararı tamamen kasıtlıdır. Davada gösterileceği üzere, Jolie'nin adımları yasadışıdır, Pitt'e zarar vermektedir ve kendisini zenginleştirmektedir" ifadeleri yer aldı.
Jolie'nin avukatı Paul Murphy ise CNN'e verdiği açıklamada Brat Pitt'in 2016 yılında uçakta Jolie ve çocuklarına şiddet uyguladığı hadiseye göndermede bulundu.
Murphy "Bugün hala, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen, Pitt uçakta yaşanan hadiseyi inkar etmedi. Gerçek şu ki Pitt, uçakta yaşanan fiziksel şiddet olayı konusunda Jolie sessiz kalmazsa, Miraval Şatosu'nun satışıyla ilgili Jolie ile anlaşmayı reddediyor" dedi.
Öte yandan, Angelina Jolie, Brad Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etmişti.
Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu. Pitt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edildi.