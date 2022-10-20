Friends'in Chandler'ı Matthew Perry: Yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söylediler

24 yaşında Friends dizisinde rol almaya başladığını belirten yıldız, 9. sezon boyunca bağımlılıktan kurtulduğu bir dönem olduğunu ve En İyi Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildiğini belirtti. Perry, dizi çekimleri esnasında bağımlılıkla mücadele ettiğini ve çok kilo kaybettiğini paylaştı.