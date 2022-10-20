Friends'in Chandler'ı Matthew Perry: Yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söylediler

90’lı yılların ünlü dizisi Friends ile yıldızı parlayan ABD’li oyuncu Matthew Perry, madde bağımlılığıyla mücadelesini anlattı.
People dergisine konuşan 53 yaşındaki oyuncu, alkolik ve madde bağımlısı olduğu karanlık dönemi geride bıraktığını belirtirken ölüme çok yaklaştığını itiraf etti.
Dizide sarkastik yorumları ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Chandler Bing karakterini canlandıran yıldız, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ölmek üzere olduğunu ve 15 kez rehabilitasyon merkezine gittiğini söyledi.
49 yaşındayken aşırı dozdan hastaneye kaldırılan oyuncu, 5 ay hastanede tedavi gördüğünü ve iki hafta komada kaldığını paylaştı. Perry “Doktorlar yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söyledi. Nefes almanızı sağlayan bir makineye bağlandım” dedi.
24 yaşında Friends dizisinde rol almaya başladığını belirten yıldız, 9. sezon boyunca bağımlılıktan kurtulduğu bir dönem olduğunu ve En İyi Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildiğini belirtti. Perry, dizi çekimleri esnasında bağımlılıkla mücadele ettiğini ve çok kilo kaybettiğini paylaştı.
Dizinin oyuncuları, 17 yıl sonra Friends Özel (Friends Reunion Special) bölümüyle bir araya gelmişti. 27 Mayıs’ta HBO Max’te yayınlanan bölümde, Perry'nin sakin tavırları dikkat çekmişti.