Futbolcu İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui evlendi

Haberler | 19.05.2022 - 13:04

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui dünyaevine girdi.

Futbolcu İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui evlendi - 1

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Futbolcu İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui evlendi - 2

Arfaoui, yaptığı paylaşımda, “Evlendik. Gerçekten mutluyuz. Bunu gizli tutmak istedik ama ne yazık ki kocamla ilgili yalan haberlerden sonra bu gerçeği söylemek zorunda hissettim” açıklamasında bulundu.

Futbolcu İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui evlendi - 3

sonrası İtalyan model sosyal medya hesaplarına Gündoğan soyadını eklemeyi de ihmal etmedi.

Futbolcu İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui evlendi - 4

31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Sara Arfaoui’ye evlenme teklif etmişti.

Futbolcu İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui evlendi - 5

Sezon sonunda Manchester City’den ayrılacağı konuşulan Alman futbolcu Gündoğan’ın adı İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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