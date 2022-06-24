Futbolcu Yunus Akgün: İlk paramla aileme ev aldım

Haberler - İHA | 24.06.2022 - 09:53
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’da kiralık olarak geçiren ve yeni sezona Galatasaray'da devam edecek olarak 21 yaşındaki genç futbolcu Yunus Akgün, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Annesi daha çok sevdiğini söyleyen genç futbolcu, "Anneciyim biraz, babama da telefon aldım ama Babalar Günü’nde şimdi kırılmaz bana" dedi.
"İlk paramla aileme ev aldım" diyen Akgün, "Biz petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk, annem mutfakta donuyordu sobalı evde, annem hüngür hüngür ağladı. Anne duası alıyorum çok mutluyum" diye konuştu.
Genç oyuncu şu sıralar yeni sezon öncesi tatil yapıyor.
Akgün milli takım kadrosuna da seçilmiş ve maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Milli takımımız ile hayallerimi yaşamaya devam ediyorum. Bugün bir başka çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim ve gol attığım için çok mutluyum. Ay Yıldızlı formayı giydiğim ve katkı sağladığıma inandığım her an benim için çok özel ve güzel kalacak.. Yukarıda ki fotoyu da daha çok kez yaşamak umudu ile" demişti.