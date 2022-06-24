Futbolcu Yunus Akgün: İlk paramla aileme ev aldım

Akgün milli takım kadrosuna da seçilmiş ve maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Milli takımımız ile hayallerimi yaşamaya devam ediyorum. Bugün bir başka çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim ve gol attığım için çok mutluyum. Ay Yıldızlı formayı giydiğim ve katkı sağladığıma inandığım her an benim için çok özel ve güzel kalacak.. Yukarıda ki fotoyu da daha çok kez yaşamak umudu ile" demişti.