Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği

Sosyal medyada takipleşen Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, Fatih Karagümrük maçı sonrası birlikte görüntülendi.

Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 1

Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan sosyal medya takipleşmesi sonrası bir kulüpte eğlendi.

Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 2

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira ile şu sıralar Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan galibiyeti birlikte kutladı.

Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 3

Bir mekanda galibiyeti kutlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı.


Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 4

Özkan, Galatasaray'ın Kastamonu maçını tribünden takip etmişti.


Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 5

Torreira, geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamında birlikte bulunduğu Özkan'ı Instagram'dan takip etmeye başlamıştı.

Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 6

İşte Özkan'ın sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...

Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 7
Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 8
Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 9
Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği - 10

N-LIFE HABERLERİ

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