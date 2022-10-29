Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikteliği

Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan sosyal medya takipleşmesi sonrası bir kulüpte eğlendi.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira ile şu sıralar Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan galibiyeti birlikte kutladı.
Bir mekanda galibiyeti kutlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı.
Özkan, Galatasaray'ın Kastamonu maçını tribünden takip etmişti.
Torreira, geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamında birlikte bulunduğu Özkan'ı Instagram'dan takip etmeye başlamıştı.
İşte Özkan'ın sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...