Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum

"Açıkçası tüm bu olanlar beni çok utandırdı. Sanki arızalıymışım gibi. Yapımcılar güvenilmez biri olduğumu düşünecekler gibi geldi" diyen Clarke, "Beyin taramalarıma bakarsanız çok sayıda siyah kısım var ve burası da ölü nokta. Deneyimlerime nasıl güvenebilirim? Başıma gelenlerin gerçek olduğuna nasıl güvenebilirdim? Beynimin yarısı gitti. Peki bununla birlikte ne gitti? Bu beni gerçekten uzun süre rahatsız etti. Şu anda bulunduğum yerin ve kimliğimin deneyimlerimin bir sonucu olduğunu anlamam on yılımı aldı" diye konuştu.