Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum

Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, 2011' ve 2013'te iki kez beyin kanaması geçirmişti. , Hastalığının bir noktada kendi adını bile hatırlayamamasına yol açtığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ölümden korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum" dedi.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum - 1

Game of Thrones dizisinde ejderhaların annesi Daenerys Targaryen karakterini canandıran Emilia Clarke, yıllar önce geçirdiği beyin kanaması ameliyatından sonra ölmek değil, kovulmaktan korktuğunu itiraf etti.

N-LIFE HABERLERİ

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum - 2

2011'de ve 2013'te iki kez beyin anevrizması geçiren 37 yaşındaki İngiliz oyuncu, o dönemde en büyük korkusunun işine geri dönememek olduğunu anlattı. Oyuncu, 2011'den 2019'a kadar, dönemin en popüler dizisi Game of Thrones'da rol almıştı.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum - 3

Harper's Bazaar'ın İngiltere versiyonunun aralık-ocak sayısına konuşan, 7 Kasım'da derginin düzenleyeceği "Yılın Kadınları" töreninde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alacak olan Clarke, "Ölümden korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum. Karar verdim; bu beni tanımlayacak bir şey değil. Hiçbir zaman 'Neden ben?' diyerek teslim olmadım. Sadece 'Geri dönmeliyim' dedim" ifadesini kullandı.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum - 4

"Açıkçası tüm bu olanlar beni çok utandırdı. Sanki arızalıymışım gibi. Yapımcılar güvenilmez biri olduğumu düşünecekler gibi geldi" diyen Clarke, "Beyin taramalarıma bakarsanız çok sayıda siyah kısım var ve burası da ölü nokta. Deneyimlerime nasıl güvenebilirim? Başıma gelenlerin gerçek olduğuna nasıl güvenebilirdim? Beynimin yarısı gitti. Peki bununla birlikte ne gitti? Bu beni gerçekten uzun süre rahatsız etti. Şu anda bulunduğum yerin ve kimliğimin deneyimlerimin bir sonucu olduğunu anlamam on yılımı aldı" diye konuştu.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum - 5

Ünlü oyuncu, 2019'da New Yorker için kaleme aldığı makalede, hastalığının bir noktada kendi adını bile hatırlayamamasına yol açtığını belirtmişti.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum - 6

Clarke, Harper's Bazaar dergisi röportajında, "Eğer beyin kanaması geçirmemiş olsaydım, Hollywood'da yaşayan, kendini bir şey sanan yaşlı bir aptala dönüşebilirdim. Şu anda neler olup bittiğinin çok daha fazla farkındayım" diye konuştu.

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