Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Ölmekten çok kovulmaktan korktum
Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, 2011' ve 2013'te iki kez beyin kanaması geçirmişti. , Hastalığının bir noktada kendi adını bile hatırlayamamasına yol açtığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ölümden korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum" dedi.
Game of Thrones dizisinde ejderhaların annesi Daenerys Targaryen karakterini canandıran Emilia Clarke, yıllar önce geçirdiği beyin kanaması ameliyatından sonra ölmek değil, kovulmaktan korktuğunu itiraf etti.