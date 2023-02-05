Game of Thrones yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie'nin ikinci bebek sevinci

"HAYATININ ŞOKUNU YAŞAMAK ÜZERE"

Fallon'un, Harington'a 2 yaşındaki oğlunu sorması üzerine Harington, "Hayatının şokunu yaşamak üzere. Yani bir erkek veya kız kardeş sahibi olmak üzere" dedi. Oyuncu daha sonra Rose Leslie'nin hamile olduğunu söyledi.