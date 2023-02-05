Game of Thrones yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie'nin ikinci bebek sevinci

Game of Thrones dizisinin yıldızları Kit Harington (36) ve Rose Leslie’nin (35) ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Cuma akşamı, NBC’de yayınlanan The Tonight Show'da Jimmy Fallon'un konuğu olan Kit Harington, eşi Rose Leslie'nin ikinci çocuklarına hamile olduğunu duyurdu.
Fallon'un, Harington'a 2 yaşındaki oğlunu sorması üzerine Harington, "Hayatının şokunu yaşamak üzere. Yani bir erkek veya kız kardeş sahibi olmak üzere" dedi. Oyuncu daha sonra Rose Leslie'nin hamile olduğunu söyledi.
“Korkuyorum” şeklinde itirafta bulunan Haringtpn, oğlunun, doğacak kardeşi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, bunu henüz anlamadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Onu, buna hazırlamaya çalışıyoruz, Rose’un karnını işaret ediyoruz ve ‘Annenin bebeği’ diyoruz. O da karnını işaret ederek, ‘Bebeğim’ diyor" şeklinde konuştu.
HBO'nun sekiz sezon süren dünya çapında ünlü dizisi Game of Thrones'ta Jon Snow karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Kit Harington ile dizide Ygritte karakterine hayat veren İskoç oyuncu Rose Leslie, dizi setinde tanışıp birbirlerine aşık oldu.
İlk defa 2016’da Londra’daki Olivier Ödülleri’nde kırmızı halıda beraber görülen çift, 2017’de nişanlandı ve 2018’de de evlendi. Çiftin ilk çocuğu Şubat 2021'de dünyaya geldi.