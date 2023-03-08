Gecenin Ucunda'nın yıldızları Zuhal Olcay ile Tuba Ünsal birlikte poz verdi

"ZUHAL İLE BİRLİKTE ÇOK HAYALİMİZ VAR"

Tuba Ünsal da Olcay’ın müthiş bir enerji olduğunu söyledi. Ünsal, “Zuhal çok özel bir sanatçı. Çok havalı olmasının yanında çok eğlenceli ve fırlama bir tarafı da var. Onunla birlikte daha çok hayalimiz var" dedi.