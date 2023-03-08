Gecenin Ucunda'nın yıldızları Zuhal Olcay ile Tuba Ünsal birlikte poz verdi

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinde Berrin Işık'a hayat veren Zuhal Olcay, aynı dizide Nermin Işık karakterine hayat veren Tuba Ünsal ile objektif karşısına geçti.
Dizide gelin kayınvalideye hayat veren Olcay ile Ünsal, Magnet Quarterly dergisine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için poz verdi.
Dergi için Ergin Turunç'a poz veren Zuhal Olcay Tuba Ünsal ve Tuba Ünsal'dan Olcay, paylaştığı karelere; "Kadınlar Günü için bir araya geldik. Kadın, sevgi ve sanat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Teşekkürler" notunu düştü.
Zuhal Olcay, aynı dizide rol aldığı Tuba Ünsal’ı güzel, çalışkan, girişimci ve yetenekli bulduğunu söyledi ve “Bayılıyorum ona. Oyunculuğuyla daha çok göz önünde olmalı ve eminim iz bırakacak işlere imza atacaktır" dedi.
Tuba Ünsal da Olcay’ın müthiş bir enerji olduğunu söyledi. Ünsal, “Zuhal çok özel bir sanatçı. Çok havalı olmasının yanında çok eğlenceli ve fırlama bir tarafı da var. Onunla birlikte daha çok hayalimiz var" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılan Tuba Ünsal, "Oyunculuk konusunda idol aldığın bir kişi var mı?" sorusuna yanıt vermişti.
Tuba Ünsal, "Zuhal Olcay... Çok şanslıyım. Daha önce de birlikte oynama şansı yakalamıştık. Gecenin Ucunda dizisinde de birlikteyiz. Komşuyuz bir de onunla. Muhteşem bir kadındır" ifadelerini kullanmıştı.