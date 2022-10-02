George Clooney: Bence de dünyanın en yakışıklı erkeğiyim

Hollywood’un sevilen oyuncularından George Clooney, kendisini ‘dünyanın en yakışıklı insanı’ olarak tanımlayan yakın arkadaşı Brad Pitt’e katıldığını söyledi.

George Clooney: Bence de dünyanın en yakışıklı erkeğiyim - 1

Dünyanın en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, Vogue dergisine verdiği röportajda kendisi için ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’nin yakın arkadaşı George Clooney olduğunu söylemişti.

George Clooney: Bence de dünyanın en yakışıklı erkeğiyim - 2

Pitt, “Bugün için birinin adını vereceksem George Clooney demek zorundayım, çünkü neden olmasın!” diye konuştu.

George Clooney: Bence de dünyanın en yakışıklı erkeğiyim - 3

"DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİYİM"

58 yaşındaki oyuncunun bu iltifatına Clooney’den cevap gecikmedi. Talk show sunucusu Stephen Colbert’e konuşan oyuncu, Pitt’in görüşüne katıldığını "Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum" sözleriyle belirtti.

George Clooney: Bence de dünyanın en yakışıklı erkeğiyim - 4

"BENCE KENDİ ADINI SÖYLEMEK İSTEDİ"

Yakın arkadaşı Pitt ile ilgili espri yapan Clooney “Bence ilk başta kendi adını verdi ama sonra birisi 'Bir daha deneyelim ama kendini söyleme' deyince cevabını değiştirdi" dedi.

George Clooney: Bence de dünyanın en yakışıklı erkeğiyim - 5

Clooney ve Pitt, 2000'lerin ünlü soygun filmi Ocean's Eleven'da birlikte oynamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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