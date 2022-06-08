Gerard Pique ile ayrılık sonrası Shakira'dan "İyiyim" mesajı

Shakira ve Pique, cumartesi günü hem İngilizce hem de İspanyolca yayınladıları bir metinle ayrıldıklarını duyurmuştu. Çift, açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" demişti. Çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.