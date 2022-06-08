Gerard Pique ile ayrılık sonrası Shakira'dan "İyiyim" mesajı

Haberler | 08.06.2022 - 09:55 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 10:06
Kolombiyalı şarkıcı Shakira (45), Galli yıldız futbolcu Gerard Pique (35) ile 11 yıllık birlikteliğini bitirdiğini sosyal medyada yaptıkları ortak açıklamayla duyurmasından sonra ilk kez ekranda göründü.
Pique’nin aldatma iddialarının ardından ayrılık haberiyle gündeme gelen Shakira, Dancing With Myself adlı TV programının final bölümü kutlamasını Instagram hesabından paylaştı.
Jüri üyeliği yaptığı programın kutlama videosunda Shakira’nın yanında diğer jüri üyeleri Nick Jonas ve Liza Koshy de yer alıyor. Shakira, kutlama videosunu, “Bu akşam programı kaçırmayın” notuyla sosyal medyadan duyurdu.
Aldatıldığı söylentileri ortalıkta dolaşırken, Shakira’nın ayrılık sonrası yayınladığı eğlenceli video, hayranları tarafından “İyiyim” mesajı olarak yorumlandı.
Shakira ve Pique, cumartesi günü hem İngilizce hem de İspanyolca yayınladıları bir metinle ayrıldıklarını duyurmuştu. Çift, açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" demişti. Çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.
Açıklamadan önce, Shakira'nın çocuklarının babasını, bir başkasıyla birlikteyken yakaladığı söylentileri ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.
İspanya'da Shakira'nın aldatıldığı için "haftalarca kendi dairesinde yalnız kaldığına" dair haberler çıkmıştı.