Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda

Haberler - ntv.com.tr | 29.04.2022 - 16:18
Dünyaca ünlü süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid, uzun zaman sonra ilk kez kırmızı halıda birlikte boy gösterdi.
The Prince's Trust adlı yardım kuruluşunun New York’ta düzenlediği galaya katılan kardeşler, kırmızı halının en dikkat çeken isimleri oldu.
Geçmiş yıllarda birlikte çok fazla defileye birlikte çıkan 27 yaşındaki Gigi Hadid ile 25 yaşındaki Bella Hadid, ilk kez Şubat 2020’de kırmızı halıda birlikte poz vermişti.
Uzun zaman sonra kırmızı halıya birlikte damga vuran Gigi kardeşler, kıyafet seçimleriyle beğeni topladı.
Abla Hadid pembe Valentino elbisesiyle boy gösterirken, Bella Hadid siyah elbisesini Chopard mücevherlerle parlatmış görünüyordu.
İki kardeş, en son Gigi Hadid’in 27’nci doğum günü partisinde bir arada görüşmüştü. 23 Nisan doğumlu olan bir çocuk annesi model için New York'taki Zero Bond adlı mekanda düzenlenen partiye Bella Hadid başta olmak üzere birçok ünlü isim katılmıştı.
Bella Hadid, ablasının doğum günü kutlamasına, erkek arkadaşı Marc Kalman ile birlikte katılmıştı.
Blake Lively, pembe elbisesiyle partinin en dikkat çeken ismi olmuştu.