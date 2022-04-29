Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda

Haberler - ntv.com.tr | 29.04.2022 - 16:18

Dünyanın en ünlü model kardeşleri Gigi ve Bella Hadid, yardım kuruluşunun galasında, uzun zaman sonra kırmızı halıya birlikte çıktı.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda - 1

Dünyaca ünlü süper model kardeşler Gigi ve , uzun zaman sonra ilk kez kırmızı halıda birlikte boy gösterdi.  

The Prince's Trust adlı yardım kuruluşunun New York’ta düzenlediği galaya katılan kardeşler, kırmızı halının en dikkat çeken isimleri oldu.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda - 2

Geçmiş yıllarda birlikte çok fazla defileye birlikte çıkan 27 yaşındaki ile 25 yaşındaki Bella Hadid, ilk kez Şubat 2020’de kırmızı halıda birlikte poz vermişti.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda - 3

Uzun zaman sonra kırmızı halıya birlikte damga vuran Gigi kardeşler, kıyafet seçimleriyle beğeni topladı.

Abla Hadid pembe Valentino elbisesiyle boy gösterirken, Bella Hadid siyah elbisesini Chopard mücevherlerle parlatmış görünüyordu.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda - 4

İki kardeş, en son Gigi Hadid’in 27’nci doğum günü partisinde bir arada görüşmüştü. 23 Nisan doğumlu olan bir çocuk annesi model için New York'taki Zero Bond adlı mekanda düzenlenen partiye Bella Hadid başta olmak üzere birçok ünlü isim katılmıştı.  

Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda - 5

Bella Hadid, ablasının doğum günü kutlamasına, erkek arkadaşı Marc Kalman ile birlikte katılmıştı.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda - 6

Blake Lively, pembe elbisesiyle partinin en dikkat çeken ismi olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER