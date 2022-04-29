Gigi ve Bella Hadid kardeşler kırmızı halıda

İki kardeş, en son Gigi Hadid’in 27’nci doğum günü partisinde bir arada görüşmüştü. 23 Nisan doğumlu olan bir çocuk annesi model için New York'taki Zero Bond adlı mekanda düzenlenen partiye Bella Hadid başta olmak üzere birçok ünlü isim katılmıştı.