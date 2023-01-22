Gizem sona erdi! Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü paylaştı

25 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, 11 aylık oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.

Gizem sona erdi! Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü paylaştı - 1

Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 11 aylık oğlunun adının artık "Tanrı'nın Aslanı" anlamına gelen Aire olduğunu açıkladı.

Gizem sona erdi! Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü paylaştı - 2

25 yaşındaki kozmetik kralı Kylie Jenner ve eski sevgilisi rapçi Travis Scott, çocuğa ilk olarak Wolf adını vermişti, ancak kişiliğine uymadığına karar verdikten sonra adını değiştirmeyi seçtiler.

Gizem sona erdi! Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü paylaştı - 3

Instagram gönderisi ayrıca sevimli çocuğun yüzünü ilk kez ortaya çıkardı ve 31 yaşındaki Scott'tan ayrıldığı bildirildikten sadece iki hafta sonra geldi.

Gizem sona erdi! Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü paylaştı - 4

Jenner, bir Instagram fotoğraf serisi yükledi ve 378 milyon hayranına ve takipçisine oğlunun yeni adını duyurmak için 'Aire' başlığını kaleme aldı.

Gizem sona erdi! Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü paylaştı - 5

Kylie'nin annesi Kris de kızı ve torunuyla kendi düşüncelerini paylaşarak "Seni seviyorum Aire Webster" ve ardından kırmızı bir kalp emojisi yazdı.

Gizem sona erdi! Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü paylaştı - 6

Geçen yıl Eylül ayında The Late Late Show With James Cordon ile yaptığı bir röportajda Kylie, oğlunun orijinal adı olan Wolf'u değiştirme planlarını ima etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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