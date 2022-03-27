Gökçe Bahadır: Evlendikten sonra cicim ayı olmadı

Geçtimiz şubat ayında Alaçatı’da müzisyen Emir Ersoy ile evlenen oyuncu Gökçe Bahadır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eşiyle evliliklerinin birinci ayını kutladıklarını belirten Bahadır, “Her şey çok güzel geçti. Apar topar hazırlanmamıza rağmen hayallerimin üstünde bir düğün oldu. Gelinliği bile set arasında bakıyordum. Bazen çok özenmediğin, uğraşmadığın şeyler çok güzel çıkar ya benim için de öyle oldu. Belki de bazen çok da uğraşmamak gerekiyor” dedi.