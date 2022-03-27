Gökçe Bahadır: Evlendikten sonra cicim ayı olmadı

Haberler | 27.03.2022 - 14:32
Geçtimiz şubat ayında Alaçatı’da müzisyen Emir Ersoy ile evlenen oyuncu Gökçe Bahadır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Eşiyle evliliklerinin birinci ayını kutladıklarını belirten Bahadır, “Her şey çok güzel geçti. Apar topar hazırlanmamıza rağmen hayallerimin üstünde bir düğün oldu. Gelinliği bile set arasında bakıyordum. Bazen çok özenmediğin, uğraşmadığın şeyler çok güzel çıkar ya benim için de öyle oldu. Belki de bazen çok da uğraşmamak gerekiyor” dedi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 40 yaşındaki oyuncu evlendikten sonra hayatında bir değişiklik olmadığını söyleyerek, "Cicim ayı bile olmadı. Her şey aynı devam ediyor. Gayet evlendik ve ertesi gün sete gittim. Benim set hayatım, onun konserleri hiçbir şey değişmedi" diye konuştu.
Bahadır, "Düğün sonrası hayal kırıklıklarınız oldu mu? Sizi aramayan dostlarınız, üzüldükleriniz var mı?" sorusuna da, "Öyle bir şey olmadı. Çünkü bizim düğün kısıtlıydı. Aile arasında küçük bir düğün yaptık. Sonrasında beraber olamadıklarımızla burada bir araya gelip, yemek yedik" yanıtını verdi.
Ünlü isim, muhabirlerin, "Emir Bey ile yeni bir şarkı sürprizi olur mu?" sorusuna da, "İleriye yönelik plan yapmadık ama müzik yapmayı da seviyoruz. Bazen o çalıyor ben söylüyorum” dedi.
Bahadır, eşi Ersoy'un '1977 Sezen'li Şarkılar' adlı albümünde bir şarkı seslendirmişti ve ikilinin birlikteliği albümün stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.